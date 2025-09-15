En Manizales buscan al mayor de la Policía Edward Vergara; lleva una semana desaparecido

Pocas pistas se tienen sobre la desaparición del mayor de la Policía, Edward Fabián Vergara Sierra, y del civil Gian Marco Roldán Ibarra, de quienes no se sabe nada desde el pasado miércoles 9 de septiembre en Manizales, Caldas.

Ambos residen en el barrio La Carola, en Manizales. Ese día salieron juntos en un Mazda 3 de placas JCO 499 desde el edificio Verona. En los rastreos realizados por las autoridades se confirmó que el vehículo fue detectado en un peaje de la vía que conecta a Manizales con Armenia. Esa es, hasta ahora, la última pista que se tiene sobre ellos.

Vecinos y comerciantes del sector los describen como personas alegres, serviciales y muy queridas en la comunidad. El mayor Vergara se desempeña actualmente como jefe del Centro Automático de Monitoreo de la Policía Metropolitana de Manizales, desde donde se coordinan las cámaras de seguridad de la ciudad.

La Policía Metropolitana de Manizales emitió un comunicado en el que indicó que “una vez conocida su desaparición, se dispuso la conformación de un equipo interdisciplinario con el fin de brindar acompañamiento psicosocial a su familia y allegados”.

Dicha comunicación también señala que “a través de la Seccional de Inteligencia y demás especialidades del servicio, se adelantó la recolección de información y la búsqueda activa en zonas urbanas y rurales de la ciudad, así como en departamentos aledaños, con el fin de establecer su paradero”.

Por último, la autoridad pidió a la comunidad que, si llega a conocer información que permita encontrar al mayor y a su acompañante, la suministre a las autoridades en Manizales o en las regiones aledañas.

Los familiares esperan tener pronto noticias alentadoras sobre el paradero de los dos hombres.