En seis meses deberán estar reglamentos los ciclomotores: MinTransporte

El viceministro de Transporte, Alejandro Maya, explicó que la regulación tendrá seis meses a partir del pasado 2 de febrero para su implementación. Esto específicamente para la exigencia del registro ante el Runt, la licencia y la expedición de Soat para su uso.



"Los colombianos que hoy adquieren un ciclomotor no tiene la necesidad de registrarla porque no hay donde compren un Soat ni donde realice una revisión técnico mecánica no puedan expedir una licencia", señaló el viceministro.



Añadió, que "lo que hace la resolución es que activa todos los mecanismos para que las entidades del Estado puedan adelantar las acciones para realizar el registro en un plazo no superior a 6 meses, es decir hasta el próximo 2 de agosto".



Respecto al lugar por donde podrán transitar, la aplicación de la norma será inmediata. Habrá un mes de sanciones pedagógicas para los ciclomotores que transiten por ciclorutas, ciclovías, andenes o puentes peatonales.



Maya agregó que las bicicletas o bicicletas con pedaleo asistido, es decir aquellos vehículos que no tengan velocidad superior a 25 kilómetros y un peso de más de 35 kilogramos podrán circular por vías, piensa, andenes o ciclorutas, sin ningún tipo de permiso.