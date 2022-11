En tres campañas presidenciales hubo dinero de Odebrecht: fiscal

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el trabajo del ente acusador le ha permitido al país conocer cómo Odebrecht habría financiado tres campañas presidenciales en los últimos años.



“No hay ningún colombiano que no conozca que en tres campañas políticas entraron dinero de Odebrecht, todo eso lo ha hecho la Fiscalía de Colombia sin ninguna prueba internacional”, dijo Martínez.



Las campañas investigadas, por ahora, son las de Juan Manuel Santos en 2010 y la del propio Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014.



Cabe señalar que el gerente de la campaña Santos Presidente en 2010, Roberto Prieto, confesó en BLU Radio que había pagado dos millones de afiches con dinero aportado por la firma Odebrecht, hecho del cual, el presidente Santos aseguró no estar enterado.



Durante más de cinco horas David Zuluaga rindió interrogatorio en el consulado de Colombia en Nueva York por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de su padre en 2014.



Zuluaga niega financiación:



David Zuluaga explicó que la campaña de su padre en 2104 fue clara en los procedimientos y los filtros para evitar el ingreso de dineros irregulares.



“De la transparencia de la campaña de mi padre y el hecho de que jamás la campaña recibió aporte alguno de la empresa Odebrecht. En todo el detalle agotamos las preguntas una a una de la señora fiscal”, dijo.



Al término de la diligencia realizada en Nueva York, David Zuluaga manifestó que atenderá los requerimientos de la justicia cuando sea necesario tal como lo hizo hace un año cuando su padre estaba siendo investigado por la infiltración del hacker Andres Sepúlveda en las campañas presidenciales de 2014.