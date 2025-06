En vez de decir sandeces, garantice condiciones, le dicen médicos a Petro

Los médicos en Colombia están molestos con el presidente Gustavo Petro por sus declaraciones en Medellín, en donde los señaló de no ir a barrios populares porque “son profesionales con dinero”, que “no quieren salir del Poblado y el parque de la 93”.

En diálogo con Mañanas Blu, Agamenón Quintero, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas, le respondió al mandatario y lo invitó a que, en vez de decir “sandeces”, ofrecer las garantías que ningún gobierno ha hecho para que los médicos puedan ir a las zonas más alejadas de Colombia.

“El señor presidente, en vez de ponerse a hablar tantas sandeces, tiene que conseguir la plaza. Colombia tiene médicos para lo que quiera, para la Colombia profunda, para lo urbano, lo que quiera. Y la gente no se va. Y nosotros los especialistas no vamos a las zonas rurales porque no hay las garantías”, dijo Quintero.

En ese sentido, añadió que “es una deuda social que tienen todos los Gobiernos”, ya que muchas veces no hay vías de acceso para llegar, para sacar pacientes o no hay agua ni servicio de luz.

La doctora Tatiana Villarreal también se sumó a la crítica contra el presidente y en Mañanas Blu dijo: “Es una radiografía inexacta, equivocada, lamentable y estigmatizante hacia quienes nos dedicamos a la profesión médica”.

Gustavo Petro en Medellín Foto: Presidencia

Según Villarreal, quien es médica internista en Cartagena, las afirmaciones del presidente enfocan al gremio como enemigos, cuando la facultad de Medicina “en realidad es una representación de la sociedad”.

“Cuando usted entra a una facultad de Medicina va a encontrar personas de todos los estratos sociales, desde el uno hasta el más alto. Y lo único que tenemos en común todas las personas en la facultad es que hemos respondido al llamado de servir a las personas”, añadió.