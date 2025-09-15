El Ejército localizó e incautó un depósito ilegal con más de 11.000 unidades de munición en el departamento del Meta. El hallazgo se produjo en la vereda La Serranía, jurisdicción rural de Puerto López, en medio de operaciones militares ofensivas en coordinación con el CTI de la Fiscalía.

La munición, que alcanzó un total de 11.223 cartuchos calibre 5.56 mm, había sido enterrada a dos metros de profundidad. Los criminales camuflaron el terreno con troncos y maleza para evitar ser detectados por las tropas; sin embargo, uniformados identificaron las irregularidades en el suelo y lograron confirmar el hallazgo. El material estaba oculto en canecas y costales, listo para ser distribuido.

Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza

Según las investigaciones iniciales, este cargamento fue trasladado desde el Urabá antioqueño con el objetivo de fortalecer las acciones delictivas de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego en contra de la población civil y de la Fuerza Pública. Se presume que su destino final eran los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín y Mapiripán, donde el Clan del Golfo mantiene una presencia activa.

La organización ilegal está actualmente bajo el mando de alias ‘Juan Carlos’, un hombre de confianza de alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del clan. Este delincuente de 38 años, con historial criminal en el Urabá, fue enviado al Meta luego de la captura de alias 57 en mayo pasado. Su misión ha sido reorganizar la estructura y mantener el control sobre las rentas ilícitas derivadas de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en esta región del oriente del país.