En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
¿Descertificación?
Nueva EPS
Vía al Llano

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza

Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza

El arsenal estaba enterrado en zona rural de Puerto López, en el Meta, y pertenecía a alias ‘Juan Carlos’, hombre de confianza de ‘Chiquito Malo’ que asumió la estructura Gonzalo Oquendo tras la captura de 'alias 57'.

Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza
Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:10 a. m.

El Ejército localizó e incautó un depósito ilegal con más de 11.000 unidades de munición en el departamento del Meta. El hallazgo se produjo en la vereda La Serranía, jurisdicción rural de Puerto López, en medio de operaciones militares ofensivas en coordinación con el CTI de la Fiscalía.

La munición, que alcanzó un total de 11.223 cartuchos calibre 5.56 mm, había sido enterrada a dos metros de profundidad. Los criminales camuflaron el terreno con troncos y maleza para evitar ser detectados por las tropas; sin embargo, uniformados identificaron las irregularidades en el suelo y lograron confirmar el hallazgo. El material estaba oculto en canecas y costales, listo para ser distribuido.

Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza
Encontraron más de 11.000 municiones de fusil enterradas en Meta: las ocultaron con maleza

Según las investigaciones iniciales, este cargamento fue trasladado desde el Urabá antioqueño con el objetivo de fortalecer las acciones delictivas de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego en contra de la población civil y de la Fuerza Pública. Se presume que su destino final eran los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López, San Martín y Mapiripán, donde el Clan del Golfo mantiene una presencia activa.

La organización ilegal está actualmente bajo el mando de alias ‘Juan Carlos’, un hombre de confianza de alias ‘Chiquito Malo’, máximo cabecilla del clan. Este delincuente de 38 años, con historial criminal en el Urabá, fue enviado al Meta luego de la captura de alias 57 en mayo pasado. Su misión ha sido reorganizar la estructura y mantener el control sobre las rentas ilícitas derivadas de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico en esta región del oriente del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Meta

Arma de fuego

Clan del Golfo

Publicidad

Publicidad

Publicidad