Enfilamos baterías para traer todos los taxis a Bogotá: Hugo Ospina amenaza con bloqueos

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxis (APTC), Hugo Ospina, aseguró en entrevista con Meridiano BLU que el gremio le pidió un pronunciamiento al Gobierno ante “la maniobra dilatoria de la violación de la ley de los señores de Uber”.

El pronunciamiento de Ospina se da luego del regreso de la operación de la aplicación en Colombia.

“Estamos enfilando baterías para traer todos los taxis a la capital de la República. No vamos a permitir más la burla de las leyes en Colombia por parte de esta multinacional que ha venido a burlarse”, agregó.

Ospina aseguró que el regreso de Uber lo tiene a punto de romper el juramento que hizo de no volver a bloquear vías.

“Yo tengo una promesa en mi vida, porque mi hija de diez añitos, cuando tenía ocho, casi se me muere y la llevaba en una ambulancia. Desde ahí dije, no me volveré a prestar para un paro o un bloqueo de vías en Colombia, pero cuando ya está en riesgo el patrimonio de mi familia, que estoy a punto de perder mi taxi, que estoy a punto de perder la casa por culpa de una ilegalidad, yo estoy ya también dispuesto a romper ese juramento que le hice a mi hija”, declaró Ospina.

