Enrique Vargas Lleras pide a Musk evaluar suspensión del X de Petro por inclusión en Lista Clinton

Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, le está pidiendo a Elon Musk, el dueño de X, que evalúe la posibilidad de suspender la cuenta de X del presidente Gustavo Petro, lo anterior, ya que fue incluido en la Lista Clinton el pasado 24 de octubre, por lo que las empresas de Estados Unidos deberían suspender sus servicios hacia Petro, según argumenta Vargas Lleras.

“De acuerdo con la legislación estadounidense, todas las empresas bajo su jurisdicción —incluida X Corp— están obligadas a suspender cualquier servicio o transacción con personas sancionadas”, dice Vargas Lleras.

Presidente Gustavo Petro junto a la foto de Enrique Vargas Lleras. Foto: Presidencias // Archivo.

Vargas Lleras además señala que la cuenta de Petro en X podría estar contraviniendo las restricciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos.

“Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que la cuenta identificada como @petrogustavo pertenece a una persona actualmente incluida en la lista de nacionalmente designados solicito respetuosamente que X Corp verifique si se han implementado las medidas necesarias para suspender o restringir la prestación de servicios al señor Petro Urrego, que puedan contravenir la normativa vigente de los Estados Unidos”, agrega Vargas Lleras.