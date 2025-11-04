En vivo
Enrique Vargas Lleras pide a Musk evaluar suspensión del X de Petro por inclusión en Lista Clinton

Enrique Vargas Lleras pide a Musk evaluar suspensión del X de Petro por inclusión en Lista Clinton

Enrique Vargas Lleras, el hermano de Germán Vargas Lleras, asegura que las empresas de Estados Unidos deben suspender los servicios a quienes hacen parte de la Lista Clinton.

