EPS proponen al Gobierno abrir vacunación para todos los colombianos a partir de los 12 años

El Gobierno nacional hizo un llamado a las empresas prestadoras de salud (EPS) más creatividad para incentivar la vacunación contra el coronavirus. La petición la hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, luego de visitar un punto de vacunación en Bogotá que “estaba completamente desocupado”.

Frente a la petición, Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), el gremio que agrupa las EPS, manifestó en Mañanas BLU su desacuerdo por lo dicho por el jefe de la cartera de salud.

“Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión del señor ministro (Fernando Ruiz), en el sentido de que no estamos haciendo todos nuestros esfuerzos para promover la vacunación de los colombianos. (…) Yo creo que inferir que no se está haciendo todo lo que está en nuestro alcance hay un eslabón muy grande”, aseguró Morales.

El presidente del Gremio, por otra parte, apoyó la petición de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre abrir la vacunación contra el COVID-19 para todos los mayores de 12 años. Sin embargo, añadió una condición.

“Apoyo esa idea de Claudia López. Yo creo que ahora sí podemos, con un complemento para hacerla más viable: la abramos para todo el que se pueda vacunar mayor de 12 años, pero con agendamiento, porque nos permite evitar aglomeraciones y gerenciar la disponibilidad de vacunas”, señaló.

Asimismo, pidió a las personas acceder a cualquier vacuna y no solo a la de la farmacéutica Pfizer. “Tenemos que insistir en que cualquier vacuna es buena para los efectos que queremos. La preferencia por una vacuna es un capricho que no tiene sentido”, sentenció Morales.