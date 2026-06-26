Equipo de búsqueda y rescate de Colombia ya está en Venezuela para atender emergencia por terremoto

En una demostración de cooperación internacional y respuesta rápida ante desastres, Colombia ha movilizado su recurso más valioso en materia de salvamento para asistir a la nación de Venezuela.

Durante la madrugada de este viernes, la misión humanitaria partió con el objetivo de brindar apoyo técnico y operativo en las zonas afectadas por la emergencia actual.

Equipo de rescate colombiano Foto: Equipo de rescate colombiano

El equipo llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía hacia las 7:00 a. m.,para iniciar de inmediato la coordinación con las autoridades venezolanas para iniciar las labores de socorro.

Un despliegue de alta capacidad técnica

La misión está liderada por el equipo USAR COL-1, que representa la máxima capacidad nacional de búsqueda y rescate de Colombia.

Este contingente está integrado por 63 especialistas provenientes de diversas instituciones clave, incluyendo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Cancillería, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana.

La operación también cuenta con el respaldo fundamental de la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional.

Publicidad

Para garantizar la efectividad de la intervención, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso de dos aviones Hércules encargados de transportar no solo al personal, sino también 12 toneladas de equipos especializados.

Equipo de rescate colombiano Foto: USAR COL-1

Esta carga incluye herramientas de localización de última tecnología y maquinaria diseñada específicamente para intervenir edificaciones afectadas y estructuras colapsadas.

Los héroes de cuatro patas: El componente canino

Un elemento vital de esta operación es la participación de los binomios caninos, cuya labor es esencial para la detección de personas atrapadas.

Publicidad

En esta misión participan cuatro perros expertos en búsqueda y rescate: Rojo, Candy, Dasta y Tamy.

Estos caninos han sido entrenados bajo altos estándares para trabajar en escenarios de desastre, permitiendo que los rescatistas humanos identifiquen con precisión los puntos donde se requiere intervención urgente.

El equipo USAR COL-1 llega a territorio venezolano con un prestigio internacional respaldado por las Naciones Unidas. Recientemente, el grupo fue reclasificado bajo los estándares INSARAG, lo que lo posiciona como uno de los cinco equipos de búsqueda y rescate más especializados de todo el continente.

Antes de partir, cada integrante cumplió con un riguroso proceso de alistamiento que incluyó valoraciones físicas y mentales, así como la verificación documental y el pesaje de equipos personales

Este nivel de preparación asegura que la ayuda enviada por Colombia cumpla con los protocolos globales de asistencia humanitaria, reafirmando el compromiso del país con la seguridad regional y el apoyo a sus vecinos en momentos de crisis.