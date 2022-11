Ernesto Samper dice que pese a no tener visa, puede entrar a EE.UU.

El expresidente Ernesto Samper, hoy secretario de Unasur, dijo en Mañanas BLU que pese a no tener visa, puede entrar a EE.UU.

Publicidad

“En este momento tengo derecho a una visa de carácter diplomático para poder entrar. El tema de la visa no me quita el sueño, pues he podido sobrevivir 20 años, podré sobrevivir otros 20”, aseguró el exmandatario.

De otro lado, frente a la crisis de Venezuela, dijo que la crisis económica no es una directa responsabilidad del Gobierno de Nicolás Maduro, sino “una cadena acontecimientos” que está afectando también a los países de la región.