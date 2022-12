Es egocéntrico pensar que por unas declaraciones se censura a Los Puros Criollos: RTVC

Juan Pablo Bieri, gerente de RTVC, habló en Mañanas BLU sobre la denuncia de censura de Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos.



El gerente de RTVC aseguró que es una “ligereza y es peligroso” hablar de censura pues resulta “egocéntrico pensar que por unas declaraciones se afecte el programa”.



Aseveró que el presentador del reconocido programa “manosea la autonomía de la televisión pública y la pone a su favor para impulsar sus ideas públicas”.



Explicó que la decisión de no transmitir el programa el pasado jueves y viernes se había tomado con tiempo pues “las repeticiones de Los Puros Criollos llevaban dos años y el contenido se empezó a desgastar”.



Dijo tajantemente que considera que la censura en Colombia no existe pues es un país democrático que elige a sus dirigentes y los temas de importancia se discuten en lugares como el Congreso de la República.



Afirmó que no está acabando con la televisión pública como algunos quieren hacerlo ver y se declaró “extrañado” con quienes piensan que se puede “manosearla por cuenta de intereses particulares”.



Bieri agregó que la quinta temporada del programa, que fue grabada en el primer semestre de este año, será lanzada el próximo año, “tal como estaba planeado”.



“Santiago, deje manejar el barco, la estrategia de lanzamiento está planeada para finales de enero”, aseguró.



Vea además: ¿Qué pasó con Los Puros Criollos? Denuncian censura a programa de TV



También reveló que la quinta, ya grabada, será la última temporada de Los Puros Criollos.



De otro lado, Santiago Rivas, presentador de Los Puros Criollos, habló en Mañanas BLU sobre la polémica que se generó por su denuncia ante la supuesta censura de Señal Colombia a su programa luego de aparecer en La Pulla de El Espectador.



Rivas explicó que desde hace un tiempo, junto a varias personas, está luchando contra el proyecto de ley 152 y luego de aparecer en el video de La Pulla “ocurrió la extraña arbitrariedad”.



Contrario a lo que asegura Bieri, Rivas afirma que las repeticiones de jueves y viernes estaban programadas, incluso asevera que se habían anunciado el mismo jueves en la mañana, y “fue de un momento a otro que terminó fuera de la parrilla”.



Dijo que no considera que haya una intención “malévola” de parte de señal Colombia, sino que se trata de un “castigo” en su contra por ser “una de las cabezas visibles contra la ley”.



Agregó que es una “arbitrariedad llevada torpemente cuyos tiempos demuestran la intención que se tenía”.



Sobre la confirmación del lanzamiento de la quinta temporada dijo que “era obvio que la iban a pasar porque ellos no son bobos porque ya está grabada y es un dinero ejecutado y programado”.

Publicidad