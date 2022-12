Es factible, pero no puedo hacer ese juicio: Andrade sobre hipótesis de asesinato de Pizano

En entrevista exclusiva con Camila Zuluaga, el exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, no descartó que la muerte de Jorge Enrique Pizano, quien denunció que el fiscal Néstor Humberto Martínez sabía desde 2015 de las irregularidades en Odebrecht, sea un asesinato, aunque aclaró que no le corresponde a él hacer ese juicio.

“Es factible, pero no puedo hacer ese juicio. Yo no soy investigador, no estoy cerca de los hechos. Es una posibilidad aterradora, pero no podemos saltar a esa conclusión de inmediato”, enfatizó el exfuncionario desde su casa, en la que cumple detención domiciliaria.

Añadió que no conoció cara a cara al ‘controller’ de la concesionaria Ruta del Sol, quien murió hace una semana, pero dijo que él fue solidario con su caso porque consideraba que tenía similitudes con la situación que él también estaba viviendo.

En la conversación, Andrade reveló que en marzo del año pasado Pizano le envió un mensaje en el que se ofreció servirle como testigo en su caso, pese a no conocerlo: “(…) Me dice: ‘Yo rendí un testimonio en el tribunal de arbitramento de Ruta del Sol 2, en donde expliqué cómo se llevaron a cabo todos los contratos ilegales en Ruta del Sol y Consol. Por favor, vaya y pida esa información para poder entender lo que pasó y poder defenderse’”.

Andrade resaltó la valentía del ingeniero civil de profesión, pues dijo que en Colombia hablar contra Odebrecht y el Grupo Aval “tiene costos enormes”.

“Estoy siendo asediado”

El expresidente de la ANI, denunció que teme por su seguridad, pues desde hace un tiempo las conversaciones en su casa las están grabando, a tal punto que han visto drones grabando videos desde las ventanas.

“Me preocupa porque todo lo que diga en mi casa lo están grabando. Me di cuenta hace unos meses que todo lo que le decía a mi esposa tenía repercusiones afuera, Contraté unos técnicos para ver si había micrófonos en la casa y no los había, pero detectaron una antena de escucha en el edificio del otro lado de la calle. El técnico me explicó que esos equipos solo los tienen entidades del Estado”, denunció.

“No sé quién la puso, pero es ese tipo de cosas que lo intimidan a uno. Hace unas semanas, mi esposa estaba despertándose, abrió la cortina del cuarto y se encontró con un dron tomando videos de la casa por dentro”, añadió.

En ese sentido, Andrade dijo que hace unas semanas tenía una conferencia telefónica con periodistas de Estados Unidos y hasta allá llegó el director de La Modelo a ordenarle que la cancelara.

“Son una serie de eventos, por ejemplo, las personas cercanas a mí, y que trabajaron conmigo, reciben llamadas en las que les dicen que saben que me están yendo a visitar y que les recomiendan que no lo hagan. Es un proceso de intimidación continuo”, añadió.

“Tengo más cargos que los criminales confesos”

Andrade lamentó que, pese a no recibir dinero de sobornos y defender siempre los intereses del Estado, hoy enfrente todo tipo de cargos y acusaciones en su conta.

“La realidad de los hechos es que cuando se anunció que me iban a imputar cargos era por interés indebido por el tema Ocaña – Gamarra y ya voy en 11 cargos. Tengo más cargos que todos los criminales confesos que recibieron dinero, que hicieron todo tipo de trampas y cosas”, añadió.

Concepto para adición Ocaña – Gamarra

Andrade aseguró que él no pidió el concepto que expidió en 2012 el hoy fiscal general de la Nación sobre la adición del contrato en la vía Ocaña – Gamarra. También aseguró que este no fue el único que se tuvo en cuenta.

“Los señores de Ruta del Sol lo contratan, él rinde ese concepto y, una vez lo rinde en septiembre de 2012, los ejecutivos me lo muestran a mí para darnos tranquilidad de que podríamos proceder en la discusión. Mis decisiones no fueron basadas en el concepto de Néstor Humberto Martínez. Él trabajaba para la contraparte. Mis decisiones fueron basadas en el concepto de la interventoría del contrato, una opinión independiente y en el concepto del área jurídica de la ANI”, añadió.

Finalmente, Andrade aclaró que los conceptos eran muy parecidos, pero añadió que el de Martínez “era mucho más favorable a la adición porque daba la posibilidad de que se hicieran las obras sin firmar otrosí”.

“El concepto de la interventoría y de la ANI fue más conservador y procedimos de esa forma”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa:

