Es falso de toda falsedad: magistrado niega lobby para evitar fin de Judicatura

El magistrado José Agustín Suárez aseguró en Mañanas BLU que las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos sobre supuestas presiones del organismo a congresistas para que no eliminen el Consejo Superior de la Judicatura es una completa falsedad.



“Es falso de absoluta falsedad. Si esas fuentes tienen alguna información deben ponerla hoy mismo de presente a las autoridades, decir quienes, con qué, para qué y cuándo se dieron esas reuniones”, dijo el magistrado.



En ese sentido, el magistrado aseguró que ignora totalmente la existencia de “dádivas” y “coqueteos” y que no es a través de los medios que se hacen estas denuncias, sino con las autoridades.



“No he sido solicitado por ningún congresista, ni ninguno ha ido al Palacio de Justicia”, dijo al agregar que la única vez que los magistrados fueron al Congreso fue a atender una citación para intervenir en la Comisión Primera de la Cámara en el marco de la discusión de la reforma de equilibrio de poderes.



El presidente Juan Manuel Santos rechazó este martes que algunos magistrados estén haciendo ‘cortejos’ a congresistas para que no se aprueben los artículos con los que se elimina el Consejo Superior de la Judicatura en la reforma de equilibrio de poderes.



“Hay versiones y lo digo con tristeza: claramente, respecto de eventuales ‘cortejos’ a los congresistas, con ocasión del trámite de la reforma de equilibrio de poderes que incluye la eliminación de los actuales órganos del Gobierno del Consejo Superior, eso no puede ser y no puede admitirse. Si algo exigimos los colombianos es la total despolitización de la justicia”, aseguró.