“Es imposible que Venezuela exporte gas a Colombia”: exministro Evanan Romero

Evanan Romero, exviceministro de Petróleo de Venezuela, habló en Mañanas blu sobre la captura de 25 personas involucradas en un millonario desfalco a Pdvsa.

El exdirector de Pdvsa indicó que este tipo de actos es algo nunca antes visto.

"Eso nunca antes había sucedido de manera tan abierta y descarada. Esta todo fracturado, destruido y es un cascarón manejado por políticos de medio pelo. Han demostrado que no tienen ninguno de los atributos que solía tener para manejar esa empresa. Eso es consecuencia directa de cuando se fracturan las compañías".

Entre los capturados por el desfalco se encuentra el empresario Bernando Arosio, quien a través de dos compañías estaba intentando desarrollar un proyecto para venderle gas venezolano a Colombia.

"Me parece una exageración que una persona que no tiene una trayectoria brindara toda la posibilidad de exportar gas a Colombia. Sé que eso era un imposible, porque usted no puede extraer gas de Venezuela hoy en día para entregárselo a nadie, a menos que lo produzca y se encuentra contribuyendo, pero si no era operador o cargador del gasoducto del sistema, pues era imposible. No hay el balance de gas para que se pueda exportar a Colombia", explicó Romero en Mañanas Blu.

Asimismo, Romero afirmó que, pese a que Venezuela tiene la capacidad para exportar gas, hoy día no es posible por otros motivos.

"Venezuela tiene la capacidad para hacerlo, pero hoy día, desde los últimos años de revolución, hemos estado arrojando a la atmósfera en todo los campos el doble de lo que consume toda Colombia. Venezuela pudiera, pero con un estado socialista es imposible. Tiene cuatro grandes operadoras europeas quebradas, muy pronto hacen maletas y se van. Capacidad tiene y potencial tiene, pero mientras no exista un grupo económico movido por el interés nacional totalmente dirigido por un sector privado y decente no puede ser", explicó Romero.

Escuche la entrevista completa aquí: