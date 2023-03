Escándalo de corrupción en Venezuela tumba proyecto con mayor posibilidad de importar gas a Colombia

El pasado domingo, 19 de marzo, en un operativo de la policía anticorrupción, que, al parecer, fue sin conocimiento de la Fiscalía de Venezuela , se logró la captura de un diputado y tres altos funcionarios detenidos por un escándalo de corrupción y, además, estarían relacionados con una red de prostitución.

El fiscal reveló los nombres de cuatro de los detenidos. Entre ellos se encuentra el diputado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Hugbel Roa, además del abogado Cristóbal Cornieles, presidente del circuito penal de Caracas.

La captura en Caracas de Bernardo Arosio, uno de los socios de Prodata Energy, llevó a la disolución de Integral Energy Plus y tumbó el proyecto que tenía mayor posibilidad de importar gas a Colombia. En un comunicado se dio a conocer la decisión.

“En la mañana de hoy el Fiscal General de Venezuela anuncio que dentro de las personas imputadas en las investigaciones que se adelantan en dicho país por casos de corrupción se encuentra el señor Bernardo Arosio.

Teniendo en cuenta que el señor Arosio es accionista de la sociedad Prodata Energy C.A., los accionistas de la empresa Integral Energy Plus S.A.S. se reunieron en la mañana de hoy en asamblea extraordinaria de accionistas y acordaron disolver y liquidar de forma inmediata la sociedad.

Si bien es cierto Bernardo Arosio no tiene ninguna participación en Integral Energy Plus S.A.S., su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la cual es accionista uno de los accionistas de Integral Energy Plus S.A.S. hace inviable seguir adelante con el proyecto que se venía adelantando para la importación de gas de Venezuela a Colombia.

A la fecha no se había adelantado ningún contrato de venta de gas ni se había ejecutado el mencionado proyecto, toda vez que el mismo estaba sujeto al visto bueno de la Office of Sanctions Coordination del US. Department of State del gobierno de los Estados Unidos, conforme a la solicitud que se presentó en noviembre de 2022”, señaló la misiva

Al menos tres de los detenidos, según la prensa, tienen vínculos con el poderoso Tareck El Aissami, quien renunció este lunes al cargo de ministro de Petróleo que ocupaba desde 2020, salpicado por el nuevo escándalo en la estatal PDVSA sobre la que cursan unas 25 investigaciones desde 2017 que han dejado un centenar de gerentes y empleados presos.

