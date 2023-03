¿Qué hay detrás de las capturas por corrupción de políticos en Venezuela?

El pasado domingo, 19 de marzo, en un operativo de la policía anticorrupción, que, al parecer, fue sin conocimiento de la Fiscalía de Venezuela, se logró la captura de un diputado y tres altos funcionarios detenidos por un escándalo de corrupción y, además, estarían relacionados con una red de prostitución.

El fiscal reveló los nombres de cuatro de los detenidos. Entre ellos se encuentra el diputado por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Hugbel Roa, además del abogado Cristóbal Cornieles, presidente del circuito penal de Caracas.

Al menos tres de los detenidos, según la prensa, tienen vínculos con el poderoso Tareck El Aissami, quien renunció este lunes al cargo de ministro de Petróleo que ocupaba desde 2020, salpicado por el nuevo escándalo en la estatal PDVSA sobre la que cursan unas 25 investigaciones desde 2017 que han dejado un centenar de gerentes y empleados presos.

"Lo he dicho en mi artículo. Ahí no hay ninguna cruzada contra la corrupción, sino hay un problema político interno en la cúpula del madurismo. Maduro y los cinco que tienen el poder en el país ha decidido hacer de lado a Tareck El Aissami, este señor es persona que acumuló mucho poder como ministro del Interior y después vicepresidente del Área Económica, e incluso ministro de Petróleo. Con todo ese poder creó un entramado (...) En algún momento, me imagino, que entró en conflicto con los demás grupos del madurismo y originó su salida", denunció en El radar Rafael Ramírez, exministro de Petróleos en Venezuela.

Publicidad

Además, aseguró que no se trata de un caso de corrupción de 3.000 millones de dólares, sino que se conocieron documentos que revelan que faltan 25.000 millones, entre 2020 y 2022, esto solo, según Ramírez, en cuentas por cobrar: "Se volvió una práctica que el petroleo venezolano lo vendan otros".

"Los que se han beneficiado de esos cargamentos de petróleo son los operadores de Maduro, uno de los primeros fue Alex Saab; otro el socio de él, Pulido, están allí e incluso la viceministra del país. Yo retaría al gobierno que mostrará la lista de quiénes se vieron beneficiados", añadió.