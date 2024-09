Es indispensable que se avance en una legislación para gestión integral del fuego: UNGRD

El último reporte entregado por la UNGRD informa que hay 21 incendios forestales activos en el país, siendo el departamento más afectado Tolima, seguido por Nariño, Cauca y Cundinamarca, con más de 15.000 hectáreas afectadas.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo pidió el pasado martes al presidente Petro autorizar el uso técnico del fuego para controlar los incendios forestales en el país.

Carrillo habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre el tema y dijo que es indispensable que el Congreso de la Républica avance en la legislación para la gestión integral del fuego.

"La crisis climática es una realidad y estas crisis, estos incendios , aún nosotros en Colombia no hemos tenido mega incendios como los que se presentan en California o en Australia y eso es de película de terror y podría llegar el momento en que los tengamos, entonces es indispensable que el Congreso avance con prontitud en esa legislación para la gestión integral del fuego", dijo Carrillo.

A su vez, el director de la UNGRD afirmó que no pretenden modificar el marco legal vigente que existe en el país, a excepción del uso excepcional por personas altamente capacitadas en fuego técnico.

"Por supuesto que no se trata de permitir quemas indiscriminadas, se trata de permitir que personas realmente especializadas utilicen el fuego técnico para hacer cortafuegos, para hacer confinamientos y para reducir el combustible que pueda", explicó.

Bomberos en Colombia

Carlos Carrillo considera que los bomberos colombianos están capacitados y tienen las habilidades necesarias para utilizar el fuego controlado. Sin embargo, señala que es importante contar con los equipos adecuados y la legislación que respalde su uso.

"Nosotros tenemos unos cuerpos de bomberos muy capacitados, lo que pasa es que no tienen los equipos no son suficientes, no están suficientemente bien equipados y bien pagos, pero tienen la capacidad. Hemos venido adelantando acciones para pasar a un enfoque mucho más preventivo del fuego, de manejo del paisaje, de manejo de los combustibles de gestión integral de fuego y eso nos ha permitido conseguir, a través de cooperación internacional, una serie de contactos que nos pueden aportar hoy en esta crisis que vivimos con los incendios forestales en el país", enfatizó.

