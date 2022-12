Es mejor que se vayan acostumbrando a ver a Farc en el Congreso: Voces de Paz

El parlamentario del Centro Democrático Edward Rodríguez terminó en una fuerte discusión con Jesús Santrich, durante un debate sobre las curules para las circunscripciones especiales de paz.



A propósito, estuvo en Blu Radio el profesor Francisco Tolosa, de la Universidad Nacional, quien es uno de los congresistas elegidos por Farc para representarlos en el movimiento Voces de Paz en el Legislativo, y fue quien invitó a Santrich al congreso.



Dijo que se trató de una audiencia para escuchar a todos los ciudadanos, incluyendo académicos, políticos y líderes sociales, entre ellos algunas víctimas, debate al cual asistió Jesús Santrich como ciudadano.



Tolosa recordó que la guerrilla ya entregó las armas y que, según el acuerdo, no podían ingresar al Congreso hasta que las dejaran, por lo que ya podrían hacerlo.



Tolosa pidió al país a que se acostumbre a la presencia de las Farc, pues es parte del compromiso firmado.



“El señor Rito Alejo del Río puede volver a ser candidato por Cambio Radical, así me guste a mí o no me guste a mí, con todas las víctimas que generó, pero valoro el compromiso de este señor de someterse al sistema integral de verdad, justicia y reparación de las víctimas”, manifestó.



Por su parte, el congresista uribista Edward Rodríguez explicó en los micrófonos de Blu Radio por qué se calentaron los ánimos.



“Lo que pasó es que expresé mi dolor y el de millones de colombianos que han sufrido tantos vejámenes de estos señores de las Farc. Es un reproche social que tenemos que hacer como víctimas, fue decirle la verdad en su cara a Santrich, le dije ‘asesino, asesino’”, manifestó.



Recordó que en 1988 murió su hermano mayor, un suboficial del Ejército, en un ataque de la guerrilla de las Farc.



“Fue ese sentimiento y esa indignación, y hay que decirle la verdad a estos bandidos que se la pasan hoy como Pedro por su casa por universidades y, ahora, por el Congreso. Santrich es muy cínico, ayer lo que hizo fue desafiar a las víctimas”, añadió.



Aseguró que la situación no es igual con los voceros de las Farc en el Congreso, quienes no han cometido delitos y con quienes se han dado debates respetuosos.



“A los voceros los hemos respetado, hemos dado debates de altura, con argumentos, un debate donde hemos propuesto infinidad de cosas para reorientar ese proceso, pero no puede ser que Santrich llegue a desafiar a la justicia”, enfatizó Rodríguez.



El representante a la Cámara por Bogotá aseguró que no puede aceptar que las Farc se puedan presentar al Congreso sin pagar un solo día de cárcel y sin presentarse a la justicia.



“Mientras que estos señores no pasen por la justicia, no pidan perdón a las víctimas y no reparen a los colombianos, no cuenten la verdad de lo que hicieron de las miles de masacres, de las tomas de los municipios, les seguiré diciendo la verdad en su cara: asesinos, extorsionistas, violadores, secuestradores”, finalizó.

