Es muy inteligente idea de Santos de convocar plebiscito: canciller de Guatemala

El canciller guatemalteco, Carlos Raúl Morales, será uno de los asistentes este lunes al evento de la firma de la paz en Cartagena y aseguró que espera que Colombia no cometa los mismos errores que cometió su país cuando se firmó el acuerdo de paz luego de 36 años de conflicto.



“Siempre hay polarización, hay sectores que no están de acuerdo, los sectores más conservadores y más radicales, eso es normal, tenemos que luchar es porque la gran mayoría apoyen este proceso, ha sido muy inteligente la idea del presidente Santos de convocar a un plebiscito, no convocarlo fue uno de los errores que Guatemala cometió, y no ratificarlo sería un gran error porque sería enviar un mensaje equivocado el mundo”, dijo Morales.



El diplomático invitó a los opositores a dejar de lado los intereses políticos para pensar como un solo país y aprovechó para señalar que la paz es el camino que no se puede aplazar en ningún país.



“Hay que dejar de pensar en los objetivos políticos y pensar en su patria, por encima de cualquier candidatura, de cualquier aspiración política (…) La paz es inevitable, es algo que debemos buscar, no pueden vivir en el odio bajo ningún punto de vista”, agregó.



Morales aseguró que su país está altamente agradecido con Colombia por haber sido protagonista en el proceso de pacificación de Centroamérica y añadió que están “orgullosos de lo que nos ha dejado la paz firmada hace 20 años”.



El diplomático, quien estará en Cartagena junto al presidente de Guatemala y el ministro de defensa de ese país, aseguró que la firma de este proceso debe traer igualdad entre los colombianos para que se pueda construir un futuro prometedor durante la implementación de lo pactado.



“Lo más importante es la reconciliación del pueblo colombiano, que no haya desigualdad, que puedan construir de una manera armoniosa el futuro de Colombia, lo vemos con buenos ojos, nos sentimos muy orgulloso del presidente Santos, de la canciller, han empujado muy fuerte este tema, como se ve es como debe verse, admiración y acariño por ese logro al cual estarán llegando”, indicó.



Por último, indicó que Guatemala no solo estará presente en la firma del acuerdo, sino que el expresidente Álvaro Colón estará al frente de la misión de observación de la OEA para el plebiscito y que contribuirán con varios hombres para la misión de observación del cese al fuego definitivo entre el Gobierno y las Farc.