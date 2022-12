“Es oportunista”: comité del paro a propuesta de Petro de cambiar fecha de marchas

El comité nacional del paro lanzó una dura respuesta a la propuesta del senador Gustavo Petro de adelantar la movilización nacional que ya había definido una fecha para el 25 de marzo.

Mediante su red social el senador de la Colombia Humana Gustavo Petro solicitó al comité nacional del paro adelantar la marcha para el próximo lunes 24 de febrero. Luego de una serie de reuniones, el comité nacional le dijo no a la propuesta hecha por el congresista.

“Yo creo que debe guardar un mínimo de respeto por los acuerdos de los trabajadores y no le corresponde a ningún senador de la República, llámese como se llame, pretender trazarle la línea al movimiento sindical. Eso no es correcto, es oportunista y para nosotros no tiene sentido ni presentación”, expresó el director de la Central General de Trabajadores, CGT, Julio Roberto Gómez.

Además, indicaron que han recibido llamadas de varios sectores para fechas tentativas, pero las han descartado, debido a que tienen una agenda definida.

“En el concepto del comité nacional del paro nuestra mirada siempre está sobre el país en general, sobre los temas en general y no sobre las particularidades. Por lo tanto, esa fecha es una propuesta, pero nosotros ya tenemos en general nuestra agenda definida”, señalo Diógenes Orjuela presidente de la CUT.

El comité organizador del paro nacional anunció hace unos días que para el próximo 25 de marzo se realizará un gran paro nacional y unas movilizaciones en los próximos días.

