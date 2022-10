¿Es posible la doble instancia retroactiva que propone Uribe y que podría beneficiar a Andrés F. Arias?

En las últimas horas, el senador Álvaro Uribe propuso que colombianos condenados en única instancia sean juzgados en segunda instancia.



Expertos consultados por BLU Radio explicaron que solo sería posible modificando, por ejemplo, competencias de la Corte Suprema a través de una reforma significativa de carácter constitucional, pero sí en cambio muy difícil a través de un proyecto de ley.



El acto legislativo 01 de 2018 buscó dejar claro que en la Corte no había dos instancias. Entonces se abrió una sala de instrucción, otra de primera instancia de juzgamiento y luego la sala plena haría las veces de segunda instancia, era precisamente para subsanar ese problema y es que eso iba en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos que establecía doble instancia con una garantía judicial. Andrés Felipe, por ejemplo, ha intentado presentar recursos que lo cobijen con segunda instancia y la Corte ya le dijo que no.



Iván Otero, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, explicó que el principio de doble instancia y el recurso de apelación supone que haya dos jueces distintos que conozcan del asunto litigioso.



“En esa medida, si la Corte Suprema aceptara la propuesta o concediera la garantía, para personas ya con fallo ejecutoriado, como lo propone Uribe, y antes de la entrada en vigencia del acto legislativo 01 de 2018, no existiría órgano judicial al cual deberían hacerle llegar los fallos correspondientes para que fuesen revisados en segunda instancia. Tampoco puede la Corte crear dicho órgano porque excede sus competencias constitucionales”, dijo.



Para otros expertos, tampoco podría realizarse a través de una ley porque se trata de órganos legales y no constitucionales.



Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la propuesta del senador Uribe:



Entre el 1991 y 2018 fueron condenados 245 altos funcionarios del Estado en única instancia. De los cuales, 70 condenados son por parapolítica y alrededor de 10 o 12 por proceso 8000.

Esto para un total de 255 o 257, en teoría, como Andrés Felipe Arias que se verían beneficiados por la propuesta del uribismo de darse en la práctica. Es decir, que juzgados en única instancia sean juzgados en segunda instancia.