¿Es posible un acuerdo nacional como lo propone el presidente Petro?

Desde el pasado 20 de julio el Gobierno nacional del presidente Petro y en especial su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tienen una tarea fundamental que vienen trabajando desde finales de la pasada legislatura y es la de reconstruir la bancada de Gobierno, iniciando por la de fortalecer su relación con la Alianza Verde luego del triunfo del senador Iván Name ante la congresista Angelica Lozano.

La victoria de Name sobre Lozano, en la presidencia del Senado, da entender que habría unas nuevas mayorías simples que serían de 54 votos, en los que estarían el partido Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical, La U, uno de Alianza Verde y otros sectores políticos.

Desde este lunes se mide un nuevo pulso en el Congreso de la República y es en las mesas directivas de las comisiones constitucionales, legales, especiales y accidentales que conforman el Senado y la Cámara de Representantes, donde se avecinan debates como la reforma a la salud, pensional, laboral, de trabajo, educación, servicios públicos, entre otros, lo que indicaría que no será nada fácil para que sean aprobadas. Sin embargo, muchos se preguntan si lo ocurrido el 20 de julio en las elecciones tendrá algún impacto en estos proyectos, que ya fueron aprobados en la legislatura pasada.

“La elección del doctor Iván Name Vázquez como presidente del Congreso, ratifica que el Gobierno no tiene la mayoría en el Senado. En cuantos a los proyectos del Gobierno, si serán aprobados en el Senado, me atrevería sin ser arúspice a vaticinar que, si no se hacen cambios de fondo a estas reformas, las reformas serán hundidas en la plenaria del Senado de la República”, expresó el senador de Cambio Radical Antonio Zabarain.

Por otra parte, algunos consideran que para que pasen estas reformas en el Congreso se debe llegar a acuerdos con todos los sectores a los que pertenezca.

“Si el Gobierno va continuar con esa tónica de imponerlos proyectos sin concretarlos, sin tener en cuenta las posturas de los diversos sectores, las opiniones que a los mismos se realicen pues va ser muy difícil que se pasen en el congreso. Pero si ese ánimo de dialogar, de concertar, de buscar acuerdos es real, yo creo que esas reformas van a tener posibilidad de salir adelante”, consideró el senador Juan Felipe Lemos del Partido de la U.

Asimismo, otros sectores políticos consideran que no necesariamente el triunfo del senador Iván Name signifique que existe una mayoría en el Congreso.

“Es importante recordar que el hecho que ocurrió el 20 de julio no representa una oposición y de ninguna manera deberíamos verlo de esa manera, porque estaríamos ante una verdadera dificultad en el trabajo legislativo”, dijo en diálogo con Blu Radio el senador Antonio Correa de la U.

Para esta legislatura, está previsto que lleguen algunas reformas como la educación, lo cual puede generar algún tipo de resistencias, pero los partidos de Gobierno están confiados en que las reformas continúen su trámite.

“Esto no puede ser sinónimo de obstáculo o en últimas de fin de la agenda de reformas. Es necesario tener unos acuerdos que exigirán mayor esfuerzo por parte de la bancada de Gobierno y del Gobierno mismo, pero no veo yo que la decisión que tomó el Senado deba interpretarse como la clausura definitiva de las reformas”, manifestó el representante Gabriel Becerra.

Sin embargo, otro de los mensajes que se quedó en el Congreso luego de la instalación fue el discurso del presidente del Congreso, en el que aseguró que busca un acuerdo nacional con diferentes sectores..

“El presidente lo que considera, es que se debe pactar un proyecto de país, y un proyecto de país se debe pactar no solamente con los que piensan igual que uno sino con los que piensan diferente”, según dijo el representante Alirio Uribe.

La propuesta del acuerdo nacional no es nueva y desde el mismo Pacto Histórico aseguran que fue hecha por el propio presidente Petro el 7 de agosto, cuando juró como mandatario de los colombianos.

“Un acuerdo nacional es más que necesario. El país está reclamando acciones concretas para que se alcance la anhelada paz. Lamentablemente, lo que no hay es mucha credibilidad porque en la medida que el Gobierno ofrece los grupos al margen de la ley y las disidencias están delinquiendo permanentemente en los escritorios y eso genera falta de credibilidad y confianza”, expresó el senador conservador Germán Blanco.

A su vez, otros sectores consideran que sí es posible el acuerdo siempre y cuando el presidente Petro ceda en algunos aspectos.

“Claramente es un discurso que él hace para tratar de confundir a la ciudadanía y decir que somos nosotros los que no queremos hacer las reformas sociales. Pero las reformas de Petro lo único que hacen es destrucción”, expresó el senador de Cambio Radical Carlos Abraham Jiménez.

Lo propio dijo el senador centro democrático Ciro Ramírez: “Es posible un acuerdo nacional pero que no sea una imposición del Gobierno nacional, que sea como dice su nombre: un acuerdo que le convenga al país, por eso el Centro Democrático siempre a propuesto, no solo ha criticado sino ha propuesto una alternativa a todas las reformas sociales”.

Esta semana cuando inicie el Congreso se conocerá qué puede pasar con las distintas reformas y la propuesta hecha por el presidente Gustavo Petro.

