“Es una cachetada a mi historia”: sobreviviente de explotación sexual sobre polémico proyecto de ley

El Partido Comunes radicará el próximo 17 de octubre un proyecto de ley denominado ‘El trabajo sexual es trabajo’, con el que se pretende regular la prostitución en el país. Al respecto habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Mary Luz López Henao, sobreviviente de explotación sexual y secuestro y, autora del libro ‘La guerra me hizo puta’.

López mostró su total rechazo a esta iniciativa, pues, según dijo, como consecuencia de ese secuestro del que fue víctima tuvo que caer en la prostitución, por lo que tildó el intento de regulación a esta actividad como “delicado”.

“Para mí es revictimizante ver que se esté lanzando o tratando de que se apruebe un proyecto que me mató en vida, es como una cachetada a mi historia, a lo que viví. Yo soy víctima de secuestro aquí en Medellín por las milicias de las Farc, estoy en el macro caso 01 de la JEP”, contó.

De acuerdo con Mary Luz, hacer esto “es horrible con la historia de muchas mujeres” a las que les tocó, por la violencia y guerra en sus territorios, llegar a las “ciudades a prostituirse”.

Publicidad

“Si bien nosotros no podemos humanizar la guerra, no podemos humanizar un bombardeo, no se puede romantizar la prostitución, eso es super delicado. Muchas víctimas optamos y fueron a la Habana para hacer este proceso, porque el diálogo es lo mejor (…) Eso no fue fácil, muchas personas aún ni perdonan, tienen odio y a muchas personas nos tocó tragarnos el odio”, sentenció.

En ese sentido, reveló que hace tiempo viene tocando “muchas puertas” para ser escuchada, pero no se ha dado nada. Según dijo, su propósito es sentarse a dialogar porque, añadió, es “inviable legalmente” aprobar ese proyecto de ley.

“Dignificar la prostitución como trabajo es ilógico después de todo lo que les hicieron a las mujeres”, puntualizó Mary Luz en Blu Radio.

Publicidad

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: