Es una exigencia que el presidente Santos visite La Guajira: gobernador

El gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, manifestó que es una exigencia la presencia del presidente Juan Manuel Santos en el paso de Paraguachón, punto fronterizo cerrado desde este lunes por orden del mandatario venezolano Nicolás Maduro.



El mandatario departamental aseguró que la situación no es tan complicada como la que se dio en el Cúcuta, sin embargo, añadió que los pobladores de la región se ven muy afectados y se mostró a la expectativa por una pronta reunión entre los presidentes Santos y Maduro.



Ballesteros, que se encuentra en Cúcuta para una reunión de ‘gobernadores de la frontera’, también se refirió a la situación del pueblo Wayuú. Señaló que “para ellos no hay fronteras pero en estos momentos no pueden transitar sin problemas de un lado para otro”.



Frente al mismo tema, aclaró que los que más han sufrido con el cierre en Paraguachón son los mismos venezolanos, quienes no han podido regresar a su país luego de la medida adoptada por el gobierno de Nicolás Maduro.



