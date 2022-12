Es una invitación, no obligación: Alcaldía sobre día sin carro por consulta

La secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, Martha Lucía Zamora, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que la decisión del juez en torno al día sin carro en la capital del país es simplemente una invitación y no una orden.



“En la decisión el juez exhorta a la Alcaldía Mayor para que dé cumplimiento, es decir, hace una invitación, no es una obligación hacer el día sin carro por consulta popular”, explicó Zamora. (Lea también: Juez ordenó realizar consulta popular para hacer días sin carro en Bogotá )



Aunque no confirmó si habrá más Días sin carro y moto durante la Alcaldía de Gustavo Petro, dijo que “vamos a evaluar la situación, vamos a contemplar las normas” y enfatizó en que los ciudadanos quieren más jornadas este año.



“Los resultados han sido clarísimos sobre los beneficios del Día sin carro en Bogotá, por lo que el Distrito ha invitado a apoyar estos días sin carro”, agregó. (Lea también: Próximas dos jornadas de Día sin carro en Bogotá serían en junio y septiembre )



La secretaria general de la Alcaldía dijo que la decisión del juez se trata de “un exhorto, que es una manera de invitar a la administración distrital a evaluar si es la manera adecuada de actuar”.