Es una verdad a medias y maquillada: familiares de diputados del Valle a antiguo secretariado Farc

Los días 21, 22 y 23 de junio, la JEP realizó las audiencias públicas de reconocimiento en las que el antiguo secretariado de las Farc aceptó ante las víctimas su responsabilidad en los casos de secuestro ocurridos durante el conflicto armado. Después de las audiencias, los familiares de los 11 diputados del Valle que fueron asesinados cuando estaban en cautiverio, enviaron un documento a la Jurisdicción Especial para la Paz pidiendo la sanción máxima para los exfarc, haciendo claridad en que en este caso no hay verdad plena todavía y que de alguna manera han sentido un discurso de justificación.

"No basta con una verdad a medias y maquillada por parte de las comparecientes, sino de una verdad plena, por lo que se hace necesario que la Sala exija a los comparecientes a otorgar esa verdad plena respondiendo de manera detallada y exhaustiva a las demandas de verdad que las victimas han formulado", se lee en el documento.

Hacen referencia a un documento que entregaron los exfarc a la JEP donde hablan sobre este caso, pero para las víctimas aún no se detalla quiénes fueron los "aliados" de las Farc al interior de la Asamblea Departamental y piden que se profundice sobre las órdenes que se dieron para llevar a cabo la masacre.

"Se hace necesario que precisen el nombre de los guerrilleros que integraron dicha comisión que visitó la Asamblea Departamental, el de los supuestos miembros con experiencia urbana, la identidad del vigilante de la Asamblea que supuestamente les ayudó y el nombre del presunto miliciano que les iba informando sobre el ingreso de los diputados al recinto de la asamblea departamental. Además, se hace sumamente importante que las Farc-Ep digan toda la verdad, que dejen de responsabilizar de sus actos a sujetos que según ellos están muertos".

Hacen referencia a información entregada por la antigua guerrilla, según la cual, los secuestrados habrían tenido asistencia médica en ocasiones, también rechazan que digan que el trato con los diputados fue digno y que les ofrecían un buen desayuno o les brindaban suplementos vitamínicos.

"Los primeros dos meses del secuestro, de abril a junio del 2002, fueron extremamente difíciles para los diputados, las primeras dos semanas no hubo cepillos de dientes, durante este periodo no hubo viandas ni recipientes para la comida, usaron la ropa con la que fueron secuestrados que era completamente inadecuada para usar en la selva, caminaban con botas que les quedaban estrechas. Fueron sometidos a infrahumanas condiciones de supervivencia, y durante una semana pasaron hambre por ausencia total de alimentos. Las Farc pretenden decir que el trato era cordial, respetuoso, que siempre respetaron los derechos humanos de los secuestrados, y eso no es cierto".

Ante esto le solicitan a la JEP que llame a rendir versión a nueve exjefes guerrilleros que tendrían información sobre este caso para que aclaren las preguntas de las víctimas, en el mismo sentido envían 17 interrogantes que aún, para las víctimas, no han sido solucionados. A su vez, sentido piden la máxima pena para el secretariado, haciendo referencia a que cometieron los delitos más atroces e inhumanos.

"No puede pasar desapercibido por la SRVR el clamor de las víctimas. La magnitud de los delitos cometidos por estas personas y el acervo probatorio que reposan dentro del expediente, se hace necesario que dentro de la resolución de conclusión que pasarán a la sección de reconocimiento de verdad y de responsabilidad del Tribunal, soliciten la imposición de la pena máxima establecida contra los integrantes del secretariado de las Farc-EP y sean sancionados como máximos responsables de los delitos imputados dentro del caso 01".

