“No habrá suspensión de operaciones contra Clan del Golfo; se modificará JEP para ELN”: Roy Barreras

El senador Roy Barreras, en entrevista con Blu Radio, reveló que no habrá suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo, pese a que este grupo armado ilegal, en una carta, anunció un cese del fuego a partir del 7 de agosto, cuando se posesione el presidente Gustavo Petro.

“El cese de fuego es una figura del Derecho Internacional Humanitario, DIH, que solo puede aplicarse en los conflictos armados internos y no a los grupos ilegales que tienen otro camino. Claro que deben cesar la violencia, ellos, de manera unilateral, pero ceses del fuego bilaterales no aplican”, manifestó Barreras.

Publicidad

Asimismo, el presidente del Senado, reveló que, con el fin de adelantar diálogos con el ELN, habría unas modificaciones a la Justicia Especial de Paz, JEP.

“Yo creo que sí. El sistema transicional ha sido creado con ese fin, pero, reitero, eso es fuero exclusivo del presidente y de su gobierno. Estamos listos a trabajar en esa adecuación normativa. (…) El sometimiento a la justicia hoy ha sido un reciclaje de criminales y no para el desmantelamiento de las bandas. Esa adecuación normativa sé que la está trabajando el gobierno y la bancada del Pacto Histórico y una vez que esté a punto, ojalá el 7 de agosto, la daremos a conocer”, dijo.

Barreras, recordó que el gobierno Petro examinó tres ejes fundamentales: la paz plena, la justicia social y la justicia ambiental.

“La primera de ellas implica que los violentos que siguen matando, que siguen produciendo desplazamiento y que siguen eliminando líderes sociales y ambientales, son de dos categorías: en Colombia, los que tienen alguna posibilidad de apelar a la justicia transicional, porque han tenido una historia de insurgencia, es decir, ELN y las bandas criminales, que viven de la maldición del narcotráfico, que solo pueden acceder a su reincorporación social a través de la justicia penal ordinaria, es decir, el sometimiento en esos dos caminos”, añadió.

Publicidad

Dijo, además, que el Congreso está listo a tramitar las adecuaciones normativas que resultan necesarias para que esa oportunidad que ofrezca el gobierno Petro a esos colombianos que matan si dejan de matar se haga una realidad.

A la pregunta de sí ese es el perdón social del que tanto se habló en campaña, Roy Barreras dijo que no y lo explicó en los siguientes términos: “El perdón, social es una tesis del filósofo francés Jacques Derrida, que no tiene nada que ver con el anuncio de ayer porque ni la justicia transicional y mucho menos la justicia penal ordinaria ofrece en la legislación colombiana ninguna posibilidad del perdón, porque el perdón es un acto individual espiritual cada víctima decide y la ley no puede obligarle a perdonar a quien asesinó a su hijo o su hija o su padre”, explicó

Publicidad

Añadió que el Estado lo que puede hacer es someter a la justicia a los criminales por una parte y, por otra, ofrecer caminos de justicia transicional para las insurgencias en el conflicto armado interno que reconocimos hace ya 11 años y que dio pie al reconocimiento de las víctimas al marco para la paz y al acuerdo de paz con las FARC”, concluyó.

Escuche aquí la entrevista completa con Roy Barreras: