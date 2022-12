Es urgente cambiar el actual modelo de control fiscal: contralor

la vigilancia que ejerce la Contraloría se desarrolla a través del ejercicio auditor y, si se evidencia entonces un presunto daño patrimonial, se adelanta el proceso de responsabilidad fiscal para obtener el resarcimiento correspondiente. (Lea también: Contraloría propone cambio en el organismo para que investigue pero no juzgue )



Ese modelo, sostuvo, no le permite a la Contraloría General de la República, responder como tendría que ser al reto que le significa enfrentar y superar los crecientes fenómenos de corrupción y de ineptitud en el ejercicio de la administración de recursos, bienes e intereses patrimoniales del Estado.



Por esta razón, consideró urgente aplicar un cambio sustancial de enfoque, que dé prioridad a la vigilancia de la gestión y de los resultados obtenidos.



Se requiere pensar, diseñar e implementar un modelo de evaluación de los resultados de las políticas públicas que define y desarrolla el Gobierno, especialmente las de carácter social, precisó.



Debe ser un modelo de evaluación que trascienda lo meramente financiero, presupuestal y contable y muestre el real impacto de esas políticas en la calidad de vida y la dignificación de todos y cada uno de los colombianos, subrayó el Contralor Maya Villazón.



“En este modelo estamos trabajando a toda marcha”, anunció el Contralor al intervenir hoy en un Conversatorio con el experto inglés Ray Shostack, sobre las auditorías de desempeño y seguimiento que se aplican en la Gran Bretaña. Shostack es miembro de la Junta Directiva de la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido, equivalente a la Contraloría en Colombia.