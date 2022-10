Escalofriante relato de cuáles eran las torturas a los presos de Guantánamo

Según el secretario de la CIDH, algunos de los principales actos que se cometían en contra de los presos fueron:

Publicidad

-Se encerró a los presos

-Se les puso bolsas plásticas negras para la asfixia

Publicidad

-Se les amenazó con perros de caza feroces

Publicidad

-Se les torturó con choques eléctricos

-Soldados de Estados Unidos se pararon encima de los presos, los orinaron y defecaron sobre ellos.

Publicidad

-Hubo amenazas de violencia sexual

Publicidad

-Pusieron a los presos en condición de absoluta indignidad

-Se les obligó a alimentarse a través de una sonda cuando hacían huelgas de hambre.

Publicidad

-Hubo prácticas de tortura psicológica

Publicidad

-Se les interrumpía el sueño con música, con luz.

Álvarez Icaza enfatizó en que estos, entre otros actos, demuestra que “Guantánamo significa la concreción o la representación más fuerte del desdén del Gobierno de Estados Unidos hacia el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Guantánamo es una representación donde se han dado una serie de prácticas contra los Derechos Humanos”.

Publicidad

Incluso, dijo que en Guantánamo no se respetaron las garantías judiciales, no se estableció un juicio, no se generaron condiciones de presunción de inocencia y que de los casi 800 personas que han pasado por ahí, solo 10 han estado dentro de una comisión judicial.

Publicidad

“Se detuvieron casi 800 presos de más de 45 países, todos ellos hombres, todos ellos musulmanes y Estados Unidos solo detuvo al 7 % de ellos y el 93 % restante fueron obtenidos en una época en que Estados Unidos obtenía recompensa. Hubo 22 jóvenes o niños detenidos”, narró Álvarez.

Cabe recordar que el presidente estadounidense Barack Obama presentó el martes un esperado plan para clausurar el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, teniendo en cuenta los argumentos y pruebas de la CIDH, pero la oposición del Congreso luce como un obstáculo difícil de superar.

Publicidad

"Por muchos años ha sido claro que el centro de detención de Guantánamo no mejora nuestra seguridad nacional. La socava", apuntó el mandatario.

Publicidad

A menos de un año de dejar el cargo, Obama presentó un plan de entre 290 millones y 475 millones de dólares para trasladar a los 91 prisioneros actuales a otros países y a uno de 13 posibles complejos en suelo estadounidense, que no detalló.

En su pico en 2003, unos 680 prisioneros eran recluidos en esta prisión, ubicada en una base naval de 117 km2 (de los cuales solo 49km2 están en tierra firme) en la costa sureste de Cuba, que Estados Unidos ocupa desde 1903.

Publicidad

Obama ha impulsado el cierre de Guantánamo desde que llegó al poder en 2009, pero fue puesto a raya por la mayoría en el Congreso del opositor partido Republicano, el Departamento de Defensa y algunos en su partido Demócrata.

Publicidad

Como candidato y presidente, Obama ha señalado que la detención indefinida sin juicio previo de sospechosos de terrorismo daña las alianzas de Washington y sirve a la propaganda de los yihadistas, perjudicando la imagen de Estados Unidos en el exterior y amenazando su seguridad.

"Se trata de cerrar un capítulo en nuestra historia", señaló.

Publicidad

El nuevo empuje ocurre justo antes de la histórica visita de Obama a Cuba el 21 y 22 de marzo, donde se reunirá con su par cubano Raúl Castro.

Publicidad

La base naval de Guantánamo, que La Habana reclama, estará en la agenda de las discusiones, aunque el plan sobre la prisión no tiene relación con el futuro de la instalación militar.

La iniciativa es un intento cuesta arriba de Obama por convencer a los republicanos de cambiar de opinión, en plena batalla por las elecciones presidenciales de noviembre.

Publicidad

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, rechazó la propuesta inmediatamente, indicando que las oportunidades de ser aprobada son casi nulas.

Publicidad

"Es ilegal y seguirá siendo ilegal transferir prisioneros terroristas a suelo estadounidense. No vamos a arriesgar nuestra seguridad nacional por una promesa electoral", dijo Ryan.

El presidente recibió un fuerte respaldo de la precandidata demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton.

Publicidad

"Cerrar Guantánamo sería una señal de fortaleza y determinación", dijo Clinton, quien pidió al Congreso implementar el plan "tan pronto y responsablemente como sea posible".

Publicidad

El plan de cierre de Guantánamo, que tardó meses en elaborarse, ofrece pocos detalles sobre la ubicación de la instalación considerada, pero funcionarios militares han señalado con anterioridad a Fort Leavenworth, en el estado de Kansas (centro) o la base naval de Charleston, en Carolina del Sur (sureste), como posibles destinos para los reos.

Obama ha propuesto enviar a otros países a algunos prisioneros de Guantánamo y procesar a otros a través de la justicia militar.

Publicidad

Un pequeño grupo de reos, considerados demasiado peligrosos para liberar pero no susceptibles de ser procesados, enfrentarían detención indefinida en un complejo en suelo estadounidense, bajo custodia del Departamento de Defensa.

Publicidad

Según el plan, unos 35 prisioneros han sido autorizados para ser enviados a otros países en los próximos meses. El gobierno de Obama ya ha realizado 147 traslados, seis de ellos a Uruguay.

Guantánamo fue abierta en 2002 por su predecesor George W. Bush para albergar a prisioneros considerados "combatientes enemigos" tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Publicidad

Uno de sus prisioneros más notables es quizás Khalid Sheikh Mohammed, quien junto a otros cuatro detenidos, es acusado de planear los ataques.