Escándalo revelado por The New York Times complicó ascenso del general Martínez

La próxima semana el Congreso deberá decidir si asciende o no al general Nicacio Martínez, en medio del escándalo revelado por el diario The New York Times.

“Yo no sé si el ambiente es favorable o no. Se realizará (el debate) la semana entrante en plenaria. Yo hice un análisis y la verdad sobre el general Martínez no había ninguna investigación por parte de los organismos del país”, sostuvo el senador Jaime Durán.

Sin embargo, sostuvo que actualmente hay una investigación preliminar contra el general Nicacio.

“Hoy hay una investigación preliminar en la Procuraduría, pero además nuevos hechos de las denuncias presentadas por The New York Times”, dijo.



