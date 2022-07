“Ese tipo de propuestas son delicadas”: vicepresidenta frente a propuesta de eliminar Procuraduría

La propuesta del presidente electo, Gustavo Petro de eliminar la Procuraduría generó varias reacciones en diferentes sectores políticos incluso del ejecutivo a través de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien aseguró que es una propuesta de palabras mayores y delicada.

“Pues a mí me parece que ese tipo de propuestas realmente son delicadas, porque creo que los organismos de control hay que hacerlos cada vez más eficientes, pero no desmontarlos, porque cuando no hay quien ronde al gobierno eso se vuelve peligroso”, explicó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez.

La funcionaria aseguró que la Procuraduría tiene la función de ejercer el control disciplinario sobre toda la rama ejecutiva del poder público e indicó que su desaparición generaría dudas.

“Entonces no podría quedar más de un poder público arbitrario y eso jamás sería bueno para la salud de la democracia, pero si se hacen reformas para hacerla más eficiente, para hacerla más contundente, pues yo creo que la reforma siempre tiene que estar abierto a considerarla y apoyarla, pero la eliminación me parece que ya están palabras mayores”, explicó Ramírez.

Se estima que son más de 4.000 los empleados que tiene el Ministerio Público y a quienes se tendría que definir su futuro laboral.

