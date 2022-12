España “se la juega toda” para quitar visa a colombianos en Europa: embajador

para librar de visa de turistas a colombianos y peruanos en la Unión Europea. (Más detalles con El Espectador).

Martín afirmó que el 23 de septiembre España presentaría ante el grupo Schengen de visados esa propuesta, luego pasaría a la Comisión Europea y después al Consejo de Gobierno, que se reunirá en mayo y tramitaría posteriormente la propuesta ante el parlamento de la región, donde podría aprobarse. Alertó, eso sí, que los procedimientos migratorios siguen en pie mientras cursa el proceso.

“Es posible, si no no nos hubiéramos arriesgado. Estas cosas no se toman a la ligera y tener a los colombianos en España libremente es muy importante para nosotros, nos la vamos a jugar toda”, afirmó Martín sobre la propuesta que permitiría libre tránsito por 22 países de la Unión Europea más Islandia, Noruega y Suiza.

“No es posible que los otros miembros de la Alianza del Pacífico puedan ingresar sin problema y Colombia y Perú no”, agregó el diplomático.

La decisión, confirmó Martín, se enmarca en la crisis económica que vive su país. “Es factible salir de la crisis con la libertad”, apuntó.

El presidente Mariano Rajoy comenzará desde este lunes gestiones ante la Unión Europea para que a los ciudadanos colombianos no se les exija la visa schengen, luego de que en el 2001 la comunidad decidiera poner el documento a los colombianos y peruanos.

La decisión afectaría a turistas y estudiantes de corta duración o 90 días, que podrían renovar la licencia por el mismo periodo, aunque la visa permanecería para permisos de trabajo.