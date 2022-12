Especial: Desmovilizados, pieza clave en desminado humanitario en Colombia

parte de la Policía Nacional y en cumplimiento de su deber se presentó un enfrentamiento con las Farc. Esto fue hace 9 años y desde ese día su vida no volvió a ser la misma.

Édgar perdió la vista por cuenta de una mina antipersonal y en diálogo con Blu Radio contó que “la explosión fue tan fuerte que yo solo sentí un sonido agudo muy fuerte, yo botaba sangre por los oídos, el rostro me lo estalló, perdí mis ojos y me tuvieron que hacer muchas operaciones”.

Finalmente, Édgar dijo que “tiene la plena convicción en el proceso de paz”.

En el municipio de Sonsón, en el departamento de Antioquia, uno de los más afectados por estos artefactos explosivos, la organización The Halo Trust trabaja en desminado humanitario y son los mismos habitantes de la zona los que hacen parte de la organización.

Uno de ellos, quien hace varios años se desmovilizó de las Farc, asegura que su granito para la paz es contribuir con el desminado en Colombia.

“En el 2000 fui reclutado por la guerrilla de las Farc, en 2003 me di cuenta que también reclutaron a mis hermanitas, ya en 2009 me pude desmovilizar y gracias a Dios el Gobierno me ayudó”, dijo el hombre.

Hizo énfasis en que trabajando con la ONG de desminado tiene “la oportunidad de retirar las minas que le han hecho tanto daño a la población civil”.