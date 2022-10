Esperamos más de 1.500 casos de Guillain Barré relacionado con Zika: Minsalud

“La asociación entre Guillain Barré y Zika es espacial, la ciencia médica no conoce los mecanismos, la tasa que hoy en día se está hablando es 2,3 casos de Guillain Barre por cada 1.000 afectados por Zika, esos son bastantes porque en Colombia estamos esperando 650.000 casos de Zika durante la epidemia, entonces al hacer la multiplicación el número da como 1.512”, reveló el ministro.



Gaviria agregó que la mortalidad asociada al Guillain Barré es del 4 % y es incapacitante, por lo que advirtió una “explosión” de casos del síndrome asociados al Zika. (Lea también: En el Valle confirman 60 personas con zika, 3 mujeres embarazadas ).



Dijo que aunque no es un epidemiólogo, “creo que hay suficiente coincidencia en el espacio y en el tiempo para decir que claramente hay una asociación”.



Sobre el control y apoyo del Gobierno Nacional para evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti con fumigaciones, el jefe de la cartera de salud dijo que el bicho estuvo a punto de ser erradicado con fumigación, pero si no es erradicado completamente, desarrolla una resistencia grande al químico, por lo que el mosquito al final se expande.



“Hoy en día el mosquito tiene esa resistencia, el control químico es bastante ineficaz y a eso hay que sumarle que el mosquito vive al interior de las residencias, vive en el agua limpia y pone los huevitos sobre superficies duras. De ahí la importancia de vaciar los floreros, cepillar los tanques, vaciar las albercas”, finalizó.



Lo que pasa con el Zika tiene características de "tormenta perfecta": MinSalud



El virus del Zika no tendrá reducciones de casos a corto plazo, por lo que tiene características de “tormenta perfecta”, también dijo Alejandro Gaviria.



“No creo que vaya a cambiar nada en el corto plazo. Tenemos un plan de contingencia, que estamos trabajando paso a paso, pero no vamos a cambiar nada como resultado de la enfermedad”, expresó.



El ministro manifestó que se podría pasar la alerta de verde a naranja en el sector hospitalario y por eso enfatizó en que es necesario que los ciudadanos atiendan las indicaciones enviadas por el organismo.



Gaviria manifestó que en esta primera etapa de la epidemia es probable que se presenten entre 5.000 y 6.000 casos nuevos a la semana.



“Esa es la proyección. Muchos de los pacientes y de las personas infectadas son asintomáticos. Solamente uno de cada cuatro presentan algún síntoma”, expresó.