Esperamos que se investigue lo que ocurrió otrora: Duque sobre reclutamiento de menores

El presidente Iván Duque asistió este jueves a la clausura del Congreso Agropecuario Nacional, donde rechazó el reclutamiento de menores que hacen los grupos criminales, para usarlos como escudo para seguir delinquiendo.

Sin hacer mención directa al bombardeo en San Vicente del Caguán, Caquetá, en el que murieron ocho menores, el mandatario expresó que todo el país debe unirse para rechazar el reclutamiento de niños.

“Esa ha sido una práctica deleznable sobre la cual esperamos que primero se surtan todas, absolutamente todas, las investigaciones de lo que ocurrió en otrora, y que muestre que hay verdaderamente un sentimiento de conducta condenada, pero, además, que seamos claros en denunciar y judicializar a esos cabecillas que siguen con esas prácticas y que lo hacen para buscar la protección de sus actividades ilícitas”, sostuvo Duque.

Para el jefe de Estado, es importante que el país se una y no permita que las discusiones políticas alrededor de la paz y otros temas ocupen la agenda nacional.

Finalmente, pidió hacer caso omiso a las voces que quieren “incendiar la Nación”.

“No podemos dejarnos llevar por las voces que claman destrucción, queremos es construir porque aquí no podernos dejarnos llevar por las voces que llaman a incendiar la Nación y por eso, desde la Presidencia, jamás he utilizado este púlpito presidencial para buscar confrontaciones lo he hecho y lo seguiré haciendo para que construyamos un país que crezca con equidad para todos los colombianos”, dijo.

La Sociedad de Agricultores de Colombia, en cabeza de Jorge Bedoya, expresó su apoyo al presidente Duque en medio de la ola de críticas por el manejo de los temas militares.