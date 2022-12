Está decidido que Teo a River no vuelve: Rodolfo D'Onofrio

El presidente del River, Rodolfo D'Onofrio, le cerró la puerta al delantero colombiano Teófilo Gutiérrez y dijo que si vuelve al equipo será para estar en la reserva.



"Está comiendo empanadas con su abuela... cuando termine, veremos. Tenemos decidido que al primer equipo no vuelve. Si no hay una oferta deberá volver al club, pero no jugará en el primer equipo, buscará un lugar en reserva", sentenció D'Onofrio (Lea también: Mi ciclo en el River Plate está terminado: Teófilo Gutiérrez ).



El delantero reveló el pasado domingo, a su regreso a la ciudad de Barranquilla luego de la eliminación de la selección nacional cafetera de la Copa América-2015, que su etapa como jugador del club River Plate de Argentina terminó.



"Son etapas que uno culmina. Para mi una etapa ganadora porque di lo mejor de mí como hincha de River", dijo Gutiérrez a los periodistas que lo esperaban en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, en el caribe colombiano (Lea también: Prensa española sitúa a Teófilo Gutiérrez en el Villarreal ).



El delantero, que ha jugado 44 partidos con la selección cafetera en los que marcó 14 goles, llegó al cuadro de la banda cruzada en julio de 2013 y se consagró campeón en el torneo final argentino y de la copa sudamericana en 2014.



Con AFP.