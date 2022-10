Esta es la acusación contra los delatores de los ‘Buldócer’

La Fiscalía radicó el escrito acusación contra los empresarios involucrados en los sobornos de Odebrecht en Colombia: Federico Gaviria, Eduardo Zambrano, Gabriel Dumar y Gustavo Torres.



La diligencia, que le da inicio formal al juicio, está programada para el próximo lunes 12 de febrero a las 9:00 de la mañana. Sin embargo, según fuentes del caso, la defensa de Gaviria pedirá aplazamiento de la diligencia por un acuerdo que está buscando en la fiscalía.



Gaviria es acusado solo por tráfico de influencias y cohecho, pues aceptó su responsabilidad por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y concierto para delinquir.



Por su parte, a Zambrano, se le acusa de concierto para delinquir porque aceptó lavado de activos y enriquecimiento ilícito.



A Torres y a Dumar, se le acusó solo por enriquecimiento ilícito.



Los hechos



El documento dice que Federico Gaviria era uno de los alfiles de la compañía brasileña en Colombia y tenía la misión de realizar una serie de acercamientos con funcionarios, con el objeto de que, después del pago de gruesas sumas de dinero, estos intercedieran ante quienes tendrían la posibilidad de decidir aspectos contractuales referentes a la adición de ruta del sol tramo dos, vía Ocaña gamarra. Así “obviar la licitación pública”.



La Fiscalía logró establecer que los dineros se habrían pagado inicialmente al exsenador pleno Plinio Olano y al entonces ministro Miguel Peñalosa.



Gaviria habría contactado al entonces senador Otto Bula para buscar que otros parlamentarios apoyaran a la firma extranjera en el mejoramiento de las condiciones contractuales. De esta manera habría llegado a Bernardo el ‘Ñoño’ Elías quien, a cambio de una fuerte suma de dinero, incidió ante el presidente de la agencia Nacional de infraestructura, Luis Fernando Andrade, para dichos fines.



“Se debe indicar que dicho parlamentario actuó de consumo con otros congresistas que hacían parte de las comisiones de presupuesto“, dice el documento.



Por esos hechos, se le acusa del delito de cohecho por dar ofrecer.



También se le acusa por el delito de tráfico de influencias pues “ejerció, a través del ‘Ñoño’ Elías influencias para asegurar que, entre otros, Juan Sebastián Correa, asesor de la agencia Nacional infraestructura, brindara información para favorecer Odebrecht”.



La Fiscalía segura que, la ilícita concertación de los ciudadanos Federico Gaviria y Eduardo Zambrano se visibiliza “con el cúmulo de acciones realizadas desde muchos años atrás, las cuales se prolongaron en el tiempo, para asegurar que obtuviera importantes contratos en el país, Permeando a funcionarios de todos los niveles”, especifica el documento.



Por esta razón, aunque esos hechos configuran el delito de concierto para delinquir, a Gaviria no se le acusa porque lo aceptó en la imputación. Sin embargo, a Zambrano si lo acusan del mismo.



Para dar apariencia de legalidad a los dineros tuvieron que buscar a otros empresarios que prestaran sus empresas para realizar contratos ficticios y así obtener recursos que se requerían para pagar dichas coimas. Por eso, Gaviria busco al empresario Gustavo Torres fundador de profesionales de bolsa, para realizar un presunto contrato ficticio de inversión con la concesionaria ruta del sol, Y aunque ésta no se ejecutó si se recibió el pago por el mismo. Por la actividad ilícita, Torres recibió una contraprestación económica por eso cometió el delito de concierto para delinquir.



Lo mismo pasó con Gabriel Dumar, reconocido contratista de Córdoba, quién conformó el consorcio Sión para contratar con ruta del sol obras civiles en el tramo Ocaña-Gamarra. Obras que no se ejecutaron pero que si fueron pagadas por la constructora y el dinero, posteriormente lo entregó, directamente, Dumar, al senador Bernardo líneas. Éste, posteriormente, habría distribuido los dineros a otros parlamentarios. Dumar, también recibió su tajada por su gestión.



La audiencia de acusación está programada para el lunes a las 9:30 de la mañana. Ahí, tendrán la última oportunidad de aceptar su responsabilidad.



