Estamos ante una protección laboral que defiende a la familia: MinTrabajo

La ministra de Trabajo, Clara López, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de proteger el derecho laboral de los hombres cuya pareja esté embarazada o en periodo de lactancia.



López aseguró que se trata de una medida que permite disminuir de discriminación entre hombres y mujeres a la hora de aplicar a un empleo.



“Es un fallo de constitucionalidad y eso nos está es llamando la atención sobre la no discriminación entre hombres y mujeres en el sitio del trabajo y la protección a la familia”, señaló López, quien manifestó que se busca proteger no solo a la mujer embarazada sino al padre que vela por la estabilidad económica de la familia.



Agregó que “se trata de dar una estabilidad reforzada en el trabajo para personas que tienen circunstancias de vida especiales”.



La ministra dijo que esta decisión protege a la familia y vela por que se cumplan los derechos fundamentales de quienes se encuentran en esta situación.



López también aseguró que no cree que los empleadores estén en contra de esta medida y se preguntó que si persiste la discriminación contra hombres y mujeres por su condición de embarazo entonces a quiénes van a contratar en las empresas.



“Si discriminan a la mujer por poder quedar embarazada y ahora los hombres, entonces a quién van a emplear”, dijo.



Sobre los abusos que se puedan presentar por parte de quienes busquen sacar provecho de esta situación, López manifestó que se van a examinar los diferentes casos para evitar que se registren anomalías en la aplicación de esta medida.



“Vamos a examinar el tema para que esto no se convierta en una feria de incumplimientos”, concluyó la ministra.