Estamos buscando un consenso para una reforma que es necesaria e inaplazable: ministro del Interior

El ministro del Interior, Daniel Palacios, en entrevista con BLU Radio, habló sobre la reforma tributaria y el pedido de los organizadores del paro este 28 de abril de retirar ese proyecto.

"Ese es un paro que lo están convocando desde hace mucho tiempo. Si uno ve las razones de la convocatoria no entraríamos a ese debate. Esto no es un toma y dame, estamos hablando del país, de que estamos poniendo en riesgo, hay que pensar si es el momento adecuado de generar una aglomeración que pueda poner en riesgo la vida de los colombianos y eso no es cosa menor", enfatizó el funcionario.

En búsqueda de un consenso

"Estamos buscando es un consenso para una reforma que es necesaria e inaplazable, no tenemos opción como país sino avanzar en una reforma con una concertación que atienda todas las preocupaciones de todos lo sectores y partidos políticos y que, con nueva propuestas, podamos avanzar en la modificación de una ponencia que logre el consenso de la gran mayoría de las fuerzas políticas", indicó el ministro.

Palacios dijo que este martes los ponentes se reunirán para hablar de las nuevas propuestas.

"Mañana los ponentes van a comenzar a reunirse, van a comenzar a hablar de nuevas propuestas que, sin duda alguna, vayan enfocadas a la atención de población vulnerable y finanzas públicas", aseveró.

Publicidad

El ministro finalizó diciendo que la reforma tributaria "no es un capricho político".

Escuche aquí la entrevista completa: