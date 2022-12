Estamos listos para volver a licitar la vía adjudicada a Sacyr: MinTransporte

El Ministro de Transporte, Jorge Rojas, dijo que el Gobierno está listo para sacar una nueva licitación de la vía que fue adjudicada para su mantenimiento a Sacyr.



Señaló que, si la firma española no cumple con los tiempos y el cierre financiero, saldrá del proyecto para que este sea adjudicado a otra compañía.



“Los recursos están intactos, o sea el espacio fiscal de la APP está intacta por eso sacaríamos de nuevo la licitación de inmediato; un problema con el contratista no puede llevar a que se muera el proyecto”, precisó.



Rojas aclaró que este es un caso excepcional, “como muy pocos dentro del proyecto de infraestructura de Cuarta Generación” y que el Gobierno no quiere satanizar a los contratistas. Sin embargo, exigió responsabilidad por parte de la firma.



“Si un contratista tiene un lío grande, por ejemplo, con una licencia ambiental o una comunidad, nosotros salimos a ayudar y facilitar los procesos, pero cuando no presentan el cronograma, no quiere hacer la obra o no se presenta el cierre financiero, no podemos acolitar nada”, dijo.



Finalmente, agregó que Sacyr tiene aproximadamente dos meses para solucionar sus problemas, resolver la controversia y cumplir con lo pactado sino se da inicio al proceso de caducidad.