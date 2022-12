Están manejando cifras de asesinatos de líderes sociales con ligereza: MinDefensa

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denunció "un patrón" de asesinatos contra líderes indígenas y afrocolombianos en la región del Pacífico, que sólo en lo que va de año se ha cobrado la vida de 78 activistas.



"Vimos que era un problema recurrente, investigamos y confirmamos que sí, que hay un patrón (de asesinatos)", afirmó el portavoz del ACNUR William Spindler en rueda de prensa.



Spindler explicó que han registrado un "incremento en el número de asesinatos y amenazas a defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios", en los últimos tiempos.



A propósito, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que las cifras de ACNUR no coinciden con las de Naciones Unidas en general. “Van 54 homicidios de líderes sociales en todo el país este año, el tema de ataques a líderes indígenas y afrocolombianos tiene una ligereza que no es conveniente, añadió.



Aunque aceptó que uno de los patrones es micro crimen organizado y que el Clan del Golfo tiene inmensa responsabilidad en los casos, pero no puedo decir que están asesinando líderes sociales por un designio de un grupo armado.



Por su parte, el general Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas militares, dijo que los colombianos pueden estar seguros que se están haciendo los esfuerzos necesarios para contener los ataques a líderes sociales.



