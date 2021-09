Están usando partes del supuesto "meteorito" de Barranquilla para hacer infusiones contra el COVID

Toda una ola de reacciones dejó el supuesto meteorito que apareció en el barrio Villas de San Pablo en Barranquilla. Cientos de curiosos se acercaron a la zona para ver si en realidad se trataba de algún objeto proveniente del universo.

Sin embargo, poco después de que la noticia del ‘meteorito’ se viralizara, se reveló que todo fue una campaña de expectativa para la construcción del nuevo complejo social nu3, en donde se le brindará atención a niños y niñas, jóvenes, madres gestantes, lactantes y adultos mayores.

En diálogo con BLU Radio, Eduardo Ortega, gerente de la agencia de publicidad Pópuli, encargada de esta campaña, señaló que no esperaba que tanta gente reaccionara de esta forma tan particular. Incluso, hizo un llamado a no dejarse engañar por otras personas que están ofreciendo partes del ‘meteorito’ como cura del coronavirus.

“La piedra no tiene propiedades curativas. Me llegó una foto de una señora que vende pedazos de la piedra para hacer infusiones que curan el COVID-19”, señaló Ortega.

El gerente de la agencia de publicidad explicó todo el procedimiento para dejar la gigantesca piedra en ese lugar del barrio y cómo la arreglaron para darle un aspecto diferente.

"Pintamos la piedra para que se viera un poco más oscura, la dejamos en el lote, hablamos con la Alcaldía y nos mandaron apoyo (…) En la madrugada la dejamos en el lugar y esos jeroglíficos tienen el número 3 en diferentes idiomas”, añadió.

Finalmente, Eduardo Ortega destacó que esta es la primera etapa de la campaña, pues el resultado debe ser la construcción del proyecto.

