“Estarían vacunando a los colombianos”: fiscal sobre idea de subsidio para que ELN deje de delinquir

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, se despachó contra la propuesta del Gobierno nacional de crear un fondo internacional multidonante que le dé recursos a los miembros del ELN para que dejen de extorsionar y delinquir.

La propuesta aún no ha sido llevada a la mesa de diálogo entre el Gobierno y esa guerrilla.

"Los colombianos merecen no ser vacunados públicamente, antes los vacunaban, por lo menos, secretamente; pero si esto se convierte en una iniciativa, que vuelvo y repito, no creo que tenga ningún asidero, pues convertiríamos a Colombia básicamente en un escenario donde públicamente estarían vacunando a los colombianos con un estímulo a la criminalidad”, dijo el fiscal en la cumbre de Asobancaria en Cartagena.

Además, reiteró que se trata de algo “absolutamente inaceptable que se le entreguen recursos a un grupo delincuencia para que deje de delinquir".

Y es que el Gobierno, con el objetivo de lograr la suspensión de secuestros y extorsiones, estaría buscando que algunos países aporten recursos para que, en una etapa posterior, y cuando avance el proceso de paz con la guerrilla, se les dé a los guerrilleros una manutención para vestuario y alimentación.

Por otro lado, Barbosa también se quejó de la disparada de las masacres en Colombia en un 68 % y dijo en su discurso que los principales incrementos estaban en aquellas áreas donde se ha pedido el levantamiento de órdenes de captura.

En los últimos meses, el Gobierno ha ordenado suspender las capturas de cabecillas de varios grupos ilegales en medio de las negociaciones en el marco de la paz total.

"Yo no he levantado ni he pedido suspender órdenes de captura de narcotraficantes en Colombia, como para que se diga que la Fiscalía General de la Nación no contesta comunicaciones frente a investigaciones del Clan del Golfo", agregó.

Esta respuesta del fiscal es porque, en días pasados, el presidente Petro lo cuestionó por no responder sus preguntas sobre las investigaciones frente al asesinato de unas 200 personas.