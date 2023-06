Estas son las 10 ciudades en Colombia donde más mueren personas por accidentes de tránsito

Un grave y silencioso problema está ocurriendo en las ciudades y municipios del país, todos los días, a la vista de cualquier ciudadano y sin una política de choque agresiva para erradicar o mitigar el tema: los accidentes de tránsito.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo un análisis con el fin de identificar las 10 ciudades capitales en los que la tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes superó los 20 fallecidos. Los resultados son alarmantes por cuenta de la cantidad de personas que mueren en las vías.

La tasa más alta de fallecidos por cada 100.000 habitantes en ciudades y municipios en los últimos 12 meses se registró en Yopal (33,8), San Andrés (30,6), Mocoa (29,7), Puerto Carreño (24,0), Villavicencio (23,6), Riohacha (22,4), San José del Guaviare (22,3), Armenia (21,8), Popayán (21,2) y Montería (19,5).

El caso más preocupante, sin duda, es el de Yopal, ya que allí se presenta la tasa más alta, 33 fallecidos por cada 100.000 habitantes a causa de accidentes viales, comparativamente, es cuatro veces más alta que la de Bogotá.

Publicidad

Ante la difícil situación, el Ministerio de Transporte ya prepara una intervención en Yopal (33,2), Villavicencio (23,6), Riohacha (22,4). Armenia (21,8), Popayán (21,2), Montería (19,5), Pereira (18,5), Neiva (17,9) Ibagué (16,5), Pasto (18,1).

“En el Gobierno del Cambio, velamos por la movilidad y seguridad vial de los colombianos y las colombianas, por eso, estamos comprometidos en trabajar en estrategias conjuntas para no seguir contando personas fallecidas, porque ninguna muerte en la vía es admisible y hoy desde Yopal, le estamos apostando al trabajo de la mano con los territorios para lograr que la vía no quite más vidas en el país”, dijo el ministro de Transporte, William Camargo.