Estas son las razones por las que la Corte Suprema absolvió a Plinio Olano

El 23 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el exsenador de Cambio Radical Plinio Olano Becerra por la gestión de cinco proyectos a favor de la empresa brasileña Odebrecht. Este sábado, el máximo tribunal lo absolvió de los delitos de “concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio, por los que fue acusado” en su momento. Sumado a eso, revocó la medida de aseguramiento en su contra y ordenó su liberación inmediata.

Según la sentencia del tribunal, si bien no se desconoce que la multinacional Odebrecht haya implantado una organización criminal de sobornos a funcionarios públicos, con el fin de asegurarse adjudicaciones de contratos de infraestructura, “el análisis conjunto del acervo probatorio impide concluir que Olano Becerra haya hecho parte de dicho entramado criminal o que haya sometido las funciones inherentes a su cargo al servicio de tal organización”.

La magistrada Patricia Salazar se refirió, cuando dictó la medida de aseguramiento, a los casos por los que Olano Becerra estaba recibiendo dicha condena y sobre los que había hablado Federico Gaviria, exvicepresidente de ETB y colaborador de Odebrecht, también capturado por la Policía:

-Ruta del Sol II, por el que habría recibido 500 millones de pesos. En este contrato, según la Corte en ese momento, el senador habría usado su puesto en la Comisión Sexta del Senado de la República para presionar al entonces director del Instituto Nacional de Concesiones-Inco, ahora Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Gabriel García Morales, mediante un debate de control político el 25 de noviembre de 2009, para que este le adjudicara el contrato del segundo tramo de la Ruta del Sol le fuera adjudicado a Odebrecht.

Ahora para la Corte las cosas son diferentes. Según la sentencia de este sábado, esto no es posible y “riñe con la lógica el que se hubiera pretendido utilizar un debate de control político para amañar el proceso licitatorio que, según se confirma con la prueba documental y testimonial, estaba prácticamente finiquitado para cuando se citó a García Morales a la comisión sexta del Senado de la República”. Esto, porque según las confesiones de García Morales y Luis Bueno Junior, exdirectivo de la brasilera, “los acercamientos adelantados para concretar el ilegal acuerdo, en virtud del cual el concesionario Ruta del Sol fue beneficiado con la adjudicación del homónimo proyecto vial, iniciaron hacia el segundo trimestre de 2009”.

“Mención aparte merece la censura relacionada con la celebración del contrato adicional a la Ruta del Sol II (otrosÍ No. 6), para el tramo adicional Ocaña-Gamarra”, por el que habría recibido un pedazo del 1% del contrato. Según testimonios de Otto Bula Bula y Bernando Miguel Elías Vidal, ellos concertaron con Eleuberto Antonio Martorelli para asegurarle la suscripción de la adición. “Plinio habría ejercido influencia sobre el ministro de Transporte Miguel Peñaloza para que, a su vez, interfiriera en la Agencia Nacional de Infraestructura y para que esta entidad invitara oficialmente Odebrecht para que construyera la obra vial”, dijo en ese momento la Corte.

No obstante, según la sentencia de este sábado, el mismo Martorelli, director de la multinacional para la época, niega que Plinio Olano Becerra haya participado.

-Duitama-Charalá-San Gil, del que se supone que recibió entre 200 000 y 300 000 millones de pesos, correspondientes a un porcentaje de 3% - 5% del valor total del contrato. Según el documento de 2018, Odebrecht se postuló para los prediseños, gestionó estudios de tráfico actual y atraído, así como el presupuesto, gracias a una propuesta del exsenador y del entonces gobernador de Boyacá y hoy Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, “quienes se comprometieron a gestionar la adjudicación de la obra y obtener el cierre financiero por cualquier medio”.

En la nueva sentencia, los magistrados consideran que “si bien se acreditó que, en efecto, para finales de 2012 hubo unos acercamientos de la multinacional con el Departamento de Boyacá para explorar la posibilidad de desarrollar el mencionado corredor vial a través de un contrato APP (alianza público-privada), lo cierto es que ese solo hecho no comporta ilegalidad alguna”. Asimismo, dicta que no hay forma de concluir que Olano Becerra haya recibido algún dinero por esto.

-PTAR Salitre, Bogotá, por el que habría recibido una comisión del 3% del contrato. Federico Gaviria aseguró que el exsenador concertó una reunión entre los directivos de Odebrecht, Eleuberto Antonio Martorelli y Luiz Bueno Junior, Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional, y Juan Carlos Granados, gobernador de Boyacá, para “fijar las pautas para que Odebrecht obtuviera la precalificación, al tiempo que Martorelli y Luiz Bueno se comprometieron a establecer un compromiso económico a favor de Olano, Granados y Ballesteros”.

La Corte Suprema explica que el Banco Mundial, a través del BIRF, financió el proyecto de la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales PTAR Salitre, por lo que los documentos para la licitación estaban estandarizados y eran inmodificables, significando esto, que no dependían de la CAR. En consecuencia, la Constructora Norberto Odebrecht, estaba precalificada por mérito propio y, entonces, no tendría sentido que la firma le hubiera prometido coimas a Plinio Olano, Juan Carlos Granados y Alfred Ballesteros, si no tenían injerencia en el proceso de precalificación.

-Acercamientos para la construcción de Hidroituango en Antioquia. Más específicamente, se trata de la postulación de Odebrecht a la licitación de dicho proyecto, para la que el entonces senador habría influido sobre el senador Eugenio Prieto para que este acercara a la multinacional a la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, este intento fracasó porque las autoridades rechazaron ese acercamiento.

Para la Corte Suprema de Justicia, “la defensa (de Plinio Olano Becerra) demostró que Federico Gaviria no tuvo conocimiento directo y personal de ninguna de las hipótesis delictivas, sino que las imaginó, supuso o dedujo a partir de premisas no demostradas o de simples suspicacias mismas” todo lo que le dijo a la autoridad, sin un soporte más allá de su propio testimonio. Es por esto que, a partir de hoy, Olano Becerra se encuentra libre, luego de que un año antes la Corte lo acusara de haber recibido cerca de 1 millón de dólares en sobornos de Odebrecht.

