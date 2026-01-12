Este es el estado de las principales vías del país en el cierre del puente de Reyes

El primer puente festivo de 2026 llega a su fin con un despliegue masivo de las autoridades en las principales carreteras del país. En el marco de la operación retorno del puente de los Reyes, la Policía de Tránsito y Transporte ha dispuesto un operativo especial para facilitar el regreso de miles de viajeros a sus hogares tras las celebraciones de fin de año e inicio del nuevo ciclo.

Según el balance entregado por el coronel Germán Gómez en entrevista con Noticias de la Mañana, el panorama vial es de normalidad general pese a las condiciones climáticas. “Hemos tenido las últimas horas unas lluvias, sin embargo, no hemos tenido alguna situación especial, todos los corredores están habilitados”, señaló el alto oficial.

Aunque se registran restricciones parciales por deslizamientos en sectores de Antioquia hacia el Urabá y el Chocó, las vías principales como la Vía al Llano y la ruta hacia Girardot operan sin contratiempos.

Movilidad días festivos Foto: Alcaldía de Bogotá

La magnitud de este puente festivo se refleja en el alto flujo vehicular. Las autoridades estiman que este lunes se movilizarán alrededor de un millón de vehículos por las vías nacionales, sumándose a los 3.600.000 que ya han transitado desde el pasado viernes. Para garantizar la seguridad, más de 5.000 uniformados han sido desplegados en los corredores viales.



En materia de sanciones, el coronel Gómez reveló que se han impuesto aproximadamente 6.900 comparendos por diversas infracciones. Sorprendentemente, la falta de licencia de conducción encabeza la lista con más de 1.200 sanciones. Respecto a la seguridad vial, el director destacó: “Hemos realizado más de 4.700 pruebas de embriaguez a diferentes conductores, de las cuales han salido 53 positivas en este puente festivo”.

Conducir embriagado es una de las faltas más graves al Código Nacional de Tránsito. Foto: Movilidad Cali

Restricciones y el Pico y Placa Regional

Para agilizar el ingreso a la capital, las autoridades recordaron la vigencia del pico y placa regional. Entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. podrán ingresar los vehículos con placa terminada en número par, mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el turno será para las placas impares. Además, existe restricción para vehículos de carga desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.