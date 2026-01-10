En vivo
Más de 100.000 vehículos se movilizarán por vías del Atlántico este puente festivo: Policía

La seccional de Tránsito y Transporte de la institución desplegó 85 funcionarios en los principales ejes viales y pidió a los viajeros tomar todas las precauciones en el marco de su campaña “La vida no perdona errores, pero sí reconoce decisiones responsables”.

