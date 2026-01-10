Más de 100.000 vehículos se movilizarán por vías del Atlántico este puente festivo: Policía

Cerca de 85 funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en el Atlántico están desplegados desde este viernes en las entradas y salidas del departamento para velar por la seguridad de los viajeros en este puente festivo, uno de los que más moviliza personas en el Caribe colombiano.

Manifestó el capitán Julián Andrés Morales Sierra, jefe encargado de esta dependencia, que las estimaciones de la institución indican que por lo menos 48.000 vehículos saldrán de la capital del Atlántico y su área metropolitana, mientras que más de 56.000 ingresarán a ella este fin de semana.

El oficial sostuvo que desde la institución tienen contemplado que unos 105.105 vehículos entren y salgan de Barranquilla y su área metropolitana.

“Nosotros tenemos una proyección de que van a salir alrededor de 48.136 vehículos e ingresarán 56.969”, contabilizó el capitán Morales.



Asimismo, el jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte recalcó que se están desplegando planes, “no solo de realización de pruebas de alcoholemia o monitoreo de radares de velocidad”, sino que también tienen en marcha una campaña de prevención para sensibilizar a la gente denominada “La vida no perdona errores, pero sí reconoce decisiones responsables”.

Esta campaña incluye pedirles a las personas “que revisen su carro con anterioridad, porten su documentación al día, hagan pausas activas” en los trayectos, para que lleguen sanos y salvos a donde van a vacacionar o a sus lugares de origen, agregó el oficial.

El capitán Julián Andrés Morales Sierra también enfatizó que el licor y la conducción no pueden ir de la mano, por lo que entre las recomendaciones está abstenerse de tomar bebidas alcohólicas, revisar aspectos básicos de los vehículos, como la presión en los neumáticos, antes de iniciar los trayectos, usar el cinturón de seguridad y, sobre todo, no tener afanes en el final de esta temporada de descanso.