Este es el peaje más barato de Colombia; solo cobran 100 pesos y lo aman

A través de redes sociales, miles de personas se han quejado en lo que, según ellos, es un incremento "excesivo" de algunos peajes del país, incluso, se han visto videos de personas pasando sin pagar a modo de "protesta" por su valor. Pero, aunque parezca imposible, sí sigue existiendo uno el cual tiene un costo bastante bajo y que se volvió popular en la ciudad de Cali.

Fue el creador de contenido Danny PRK el cual descubrió esta 'joya' en la sucursal del cielo. Ubicado en 71 Norte269 Dg. 7 Nte, según la dirección del sitio en Google Maps, es decir, en el barrio Los Alcázares existe el peaje más barato de Colombia el cual solo cobra 100 pesos por persona. Pero, ¿por qué hay uno ubicado en el centro de una zona residencial de la ciudad?

Este es el peaje más barato de Colombia // Foto: Google Maps

Se trata de un pasadizo que conecta dos vías las cuales para llegar gastan al menos 12 minutos, pero, a través de este "peaje", las personas solo se demoran 10 segundos y, además, ayuda en la seguridad de las personas que se movilizan y quieren llegar a todo lado. La mujer, dueña de la vivienda en donde se ubica esto, se encarga de recibir al dinero. Las personas cruzan por medio de la casa y pueden encontrarse con los familiares de ella durante el recorrido.

"No solo sirve para ahorrar tiempo, sino que también aporta a la seguridad de los habitantes cuando las calles están muy vacías. Porque aunque el sector no se ve tan peligroso, en ninguna parte de la ciudad se puede estar 100 % seguros”, dijo. Por desgracia, no pudo mostrar en su video el recorrido el cual hace que sea tan corto el trayecto por pedido de la dueña, pero sorprendió a miles de este recorrido que lo dejó como el peaje más ecónomico.

