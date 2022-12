Este proceso no es de Santos ni de ‘Iván Márquez’, es de toda la población: Gilmore

Eamon Gilmore, enviado especial para la paz de la Unión Europea, dijo que el proceso de paz no es fácil pero requiere de esfuerzo para la implementación de los acuerdos.



Sostuvo que el acuerdo de paz es único e integral en el mundo con retos y desafíos. "Es un trabajo pionero. Se puede presentar fallas y eso se puede esperar", expresó.



Afirmó que el proceso no le pertenece solo al presidente Juan Manuel Santos o al jefe de la delegación de paz de las Farc, ‘Iván Márquez’, "este proceso de paz es de todo de la población".



Precisó que la educación es muy importante para que la reincorporación sea un éxito y puedan tener en el futuro proyectos productivos.



Insistió que el mundo está mirando el proceso de paz en Colombia.



"La semana pasada me dirigí a la asamblea de los estados africanos y allí les conté la experiencia del proceso de paz en Colombia", explicó durante el foro del Espectador 2020.



Dijo que el mes pasado se reunió con agricultores afrodescendientes y allí se dio cuenta porque la UE está apoyando el proceso de paz de Colombia es un compromiso del mundo.