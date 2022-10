Este viernes vence plazo para que estaciones de servicio bajen precio de gasolina

Esta medianoche, cero horas de este sábado 21 de marzo, vence el plazo máximo para que las estaciones de servicio bajen los precios de combustibles en el país.

“Los distribuidores de combustibles de todo el país deberán reducir los precios de gasolina y diésel, anunciada por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el pasado 16 de marzo, tras finalizar el periodo de transición establecido para aplicar dicho ajuste”, señala el comunicado del ministerio de Minas y Energía.

De acuerdo con MinMinas, el motivo por el que algunas estaciones de servicio no han reducido el costo de los combustibles se debe a que los precios autorizados por el Gobierno deben aplicarse de manera progresiva en los centros mayoristas y las estaciones de servicio, según se agote el inventario de combustibles existentes previo a la determinación de la medida, lo cual tomaría hasta un máximo de 4 días.

Cabe aclarar que la actualización de los precios aplica para las estaciones de servicio de todos los departamentos, ciudades y municipios del país. La disminución, de acuerdo con el promedio de las 13 principales ciudades, se estima en alrededor de $1.200 pesos para gasolina y $800 pesos para diésel.

¿Qué pasa con las estaciones que no cumplan con la medida?

Tenga en cuenta que las estaciones que no cumplan con esta medida, pueden verse inmersas en investigaciones y multas económicas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de hasta 2.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.